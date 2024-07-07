Matlaşmış cam bardakları ilk günkü berraklığına kavuşturuyor! Bu iki malzeme ile saniyeler içinde…
Günlük ev işlerinden biri de bulaşık yıkamaktır. Bulaşık makinesi içerisinde yıkanan bardaklar ya da çatal,bıçak ve kaşıklar zaman içerisinde çizilebilir ve hoş olmayan görüntüler ortaya çıkabilir. Bu görüntüler ürünlerin pis ya da eskimiş görünmesine neden olabilir. Fakat temizlik konusunda uzman olan isim Jane Wilson, cam eşyalarınız ve çatal bıçaklarınızda oluşan lekelerin çözümünü ve doğal bir yöntemler nasıl pırıl pırıl görüneceklerini anlattı.
Giriş Tarihi: 07.07.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 10:09