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Laykla Galeri Laykla Pratik Bilgiler Matlaşmış cam bardakları ilk günkü berraklığına kavuşturuyor! Bu iki malzeme ile saniyeler içinde…

Matlaşmış cam bardakları ilk günkü berraklığına kavuşturuyor! Bu iki malzeme ile saniyeler içinde…

Günlük ev işlerinden biri de bulaşık yıkamaktır. Bulaşık makinesi içerisinde yıkanan bardaklar ya da çatal,bıçak ve kaşıklar zaman içerisinde çizilebilir ve hoş olmayan görüntüler ortaya çıkabilir. Bu görüntüler ürünlerin pis ya da eskimiş görünmesine neden olabilir. Fakat temizlik konusunda uzman olan isim Jane Wilson, cam eşyalarınız ve çatal bıçaklarınızda oluşan lekelerin çözümünü ve doğal bir yöntemler nasıl pırıl pırıl görüneceklerini anlattı.

Giriş Tarihi: 07.07.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 10:09
Matlaşmış cam bardakları ilk günkü berraklığına kavuşturuyor! Bu iki malzeme ile saniyeler içinde…

Bulaşıkları elde yıkamak oldukça zorlayıcı bir iştir. Bu yüzden genellikle bu görevi bulaşık makinelerine bırakırız. Ancak bir süre sonra sert su mineralleri çatal, bıçak, kaşık ve cam ürünlerimizde izler bırakabilir; çizilmeler ve lekeler gözlemleyebiliriz. Özellikle de cam bardaklar üzerinde fazlasıyla belli olan bu lekeler can sıkıcı olabilir. İşte Jane'in vermiş olduğu önerileri sayesinde ürünleriniz eskisinden de yeni ve parlak görünecek.

Matlaşmış cam bardakları ilk günkü berraklığına kavuşturuyor! Bu iki malzeme ile saniyeler içinde…

BEYAZ SİRKE

Temizlik dendiğinde ilk akla gelen doğal ürünlerden biri olan beyaz sirkede bulunan asetik sayesinde mineral birikintilerinin yok edilmesinde oldukça etkilidir.

Matlaşmış cam bardakları ilk günkü berraklığına kavuşturuyor! Bu iki malzeme ile saniyeler içinde…

Jane'in anlatımına göre, bir kase içerisine eşit miktarda beyaz sirkeyi ve ılık suyu karıştırın.

Matlaşmış cam bardakları ilk günkü berraklığına kavuşturuyor! Bu iki malzeme ile saniyeler içinde…

Daha sonrasında yaklaşık 10-15 dakika boyunca lekeli olan çatal bıçaklarınızı ya da cam ürünlerinizi hazırlamış olduğunuz bu sıvı içerisinde bekletin.

Matlaşmış cam bardakları ilk günkü berraklığına kavuşturuyor! Bu iki malzeme ile saniyeler içinde…

Bekledikten sonra yumuşak bir bezle ürünleri durulayın.

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