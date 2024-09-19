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Soğan doğramanın en pratik yöntemi! Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz…

Soğan, yemek pişirmede yaygın olarak tercih edilen bir sebzedir. Yemeklere lezzet katan bu sebzenin aynı zamanda sağlık içinde birden fazla yararı bulunur. Ancak, birçok kişi hem gözleri sulandırdığı hem de doğraması zor olduğu için soğandan pek hoşlanmaz. Şef Alma Fernanda'nın paylaşmış olduğu bir videoya göre soğanları doğramanın oldukça pratik bir yöntemi var. Peki, bu yöntem nedir?

Giriş Tarihi: 19.09.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:31
Soğan doğramanın en pratik yöntemi! Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz…

Şefin önereceği yöntem sayesinde mutfakta soğan doğrarken artık çok fazla zaman kaybetmenize gerek yok. Ayrıca yazımızın devamında gözleriniz sulanmadan nasıl doğrayabileceğinize dair yöntemleri derledik.

Soğan doğramanın en pratik yöntemi! Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz…

HEPİMİZ YANLIŞ YAPIYORUZ!

Şef Alma, paylaşmış olduğu videoda aslında soğanlar hepimizin yanlış bir şekilde doğradığını anlattı.

Soğan doğramanın en pratik yöntemi! Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz…

Genellikle, soğanların her iki ucunu kesip, kabuklarını soyup sonrasında ise ikiye bölüyoruz ancak, şefin ifadelerine göre bu yöntem doğru değil.

Soğan doğramanın en pratik yöntemi! Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz…

SOĞAN DOĞRAMANIN EN PRATİK YÖNTEMİ

Şef, soğanın yalnızca bir ucunu kesip diğer ucunu kesmememiz gerektiğini anlattı.

Soğan doğramanın en pratik yöntemi! Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz…

Tek bir ucunu kestikten sonra ise soğanı ikiye bölün.

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