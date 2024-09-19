Soğan doğramanın en pratik yöntemi! Meğer hepimiz yanlış yapıyormuşuz…

Soğan, yemek pişirmede yaygın olarak tercih edilen bir sebzedir. Yemeklere lezzet katan bu sebzenin aynı zamanda sağlık içinde birden fazla yararı bulunur. Ancak, birçok kişi hem gözleri sulandırdığı hem de doğraması zor olduğu için soğandan pek hoşlanmaz. Şef Alma Fernanda'nın paylaşmış olduğu bir videoya göre soğanları doğramanın oldukça pratik bir yöntemi var. Peki, bu yöntem nedir?