  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Pratik Bilgiler Ütünün ucundaki boşluk meğer o işe yarıyormuş! Ütü sürenizi yarıya indirecek…

Ütünün ucundaki boşluk meğer o işe yarıyormuş! Ütü sürenizi yarıya indirecek…

Ütü yapmak oldukça zor ve bunaltıcı bir ev iş olabilir. Ancak ütülenmiş düzgün kıyafetler giymek hem kendimiz daha iyi hissetmemize hem de çevremizdeki insanların çok daha hoş görünmemizi sağlar. Peki ütünün uç kısmında bulunan boşluk kısmını daha önce fark etmiş miydiniz? Sosyal medya üzerinde yapılan bir paylaşımda, ütü yaparken bu boşluğu kullanmak ütü işlemini çok daha kolay hale getirdiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 09:41
Ütünün ucundaki boşluk meğer o işe yarıyormuş! Ütü sürenizi yarıya indirecek…

Özellikle giysilerin yaka kısmını ütülemek oldukça zor bir işlem olabiliyor. Hatta bazı durumlarda bir elimizde ütüyü bir elimizle de yakayı tuttuğumuz için elimizi de yakabiliyoruz. Ancak ütünün bu boşluğu sayesi size bu konuda yardımcı oluyor.Bir sosyal medya kullanıcısı 'Bunu biliyor muydunuz?' başlığı altında bir video paylaştı. Kullanıcı yapmış olduğu paylaşımda ütünün o boşluğunun ne için kullandığını anlattı.

Ütünün ucundaki boşluk meğer o işe yarıyormuş! Ütü sürenizi yarıya indirecek…

GÖMLEK YAKALARINI KOLAYLIKLA ÜTÜLEYEBİLİRSİNİZ

Paylaşılan videoda, beyaz bir gömleğin yakasını ütünün ön kısmında bulunan boşluğa sokuyor ve ucunu yukarı aşağı olacak şekilde düzgün bir şekilde hareket ettiriyor.

Ütünün ucundaki boşluk meğer o işe yarıyormuş! Ütü sürenizi yarıya indirecek…

Diğer bir örnekte ise yuvarlak yakalı bir tişört kullanılıyor.

Ütünün ucundaki boşluk meğer o işe yarıyormuş! Ütü sürenizi yarıya indirecek…

Yine aynı şekilde ütünün boşluk kısmına yakayı sokuyor ve daire yakaya uygun bir şekilde ütüyü hareket ettiriyor.

Ütünün ucundaki boşluk meğer o işe yarıyormuş! Ütü sürenizi yarıya indirecek…

Bu pratik yolu öğrenen bir kullanıcının yorumu ise şu şekilde oldu: "Neredeyse hiçbir şeyi ütülemem, ancak bu videoyu kaydediyorum"

SON DAKİKA SON DAKİKA