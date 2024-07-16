Ütünün ucundaki boşluk meğer o işe yarıyormuş! Ütü sürenizi yarıya indirecek…

Özellikle giysilerin yaka kısmını ütülemek oldukça zor bir işlem olabiliyor. Hatta bazı durumlarda bir elimizde ütüyü bir elimizle de yakayı tuttuğumuz için elimizi de yakabiliyoruz. Ancak ütünün bu boşluğu sayesi size bu konuda yardımcı oluyor.Bir sosyal medya kullanıcısı 'Bunu biliyor muydunuz?' başlığı altında bir video paylaştı. Kullanıcı yapmış olduğu paylaşımda ütünün o boşluğunun ne için kullandığını anlattı.