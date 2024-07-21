  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Laykla Galeri Laykla Pratik Bilgiler Yağ lekelerine karşı en etkili karışım! Dakikalar içinde ilk günkü haline dönecek…

Yağ lekelerine karşı en etkili karışım! Dakikalar içinde ilk günkü haline dönecek…

Elbiseleriniz, severek giymiş olduğunuz yün kazaklar, üzerinde keyifle yemek yediğiniz masa örtüleriniz ve mobilyalarınıza damlayan yağ lekeleri oldukça can sıkıcı olabiliyor. Bu lekelerin çıkmayacağını düşünüyor olabilirsiniz ancak, evinizde bulabileceğiniz malzemeler sayesinde doğal bir yağ çözücü oluşturabilirsiniz. İşte kıyafetinize, koltuğunuza ve halınıza damlayan inatçı yağ lekelerini kolaylıkla temizleyebilen o doğal yöntemler…

Giriş Tarihi: 21.07.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 10:26
Yağ lekelerine karşı en etkili karışım! Dakikalar içinde ilk günkü haline dönecek…

Yemek yaparken kullanmış olduğumuz malzemelerden biri olan yağ, bazen etrafa ve kıyafetlerimize sıçrayabiliyor. Çıkması son derece zor gibi görünen bu lekenin oldukça pratik yöntemleri mevcuttur.

Yağ lekelerine karşı en etkili karışım! Dakikalar içinde ilk günkü haline dönecek…

Önemli noktalardan biri ise bu lekeleri temizlemek için hızlı davranmanız olacaktır. Çünkü kurumuş olan bir yağ lekesinin de çıkması oldukça zordur.

Yağ lekelerine karşı en etkili karışım! Dakikalar içinde ilk günkü haline dönecek…

HASSAS KUMAŞLAR İÇİN: BEBEK PUDRASI

İpek ve saten gibi hassas kumaşlı kıyafetlerinize sıçrayan ya da dökülen yağ, hoş olmayan leke izi bırakır.

Ancak bu tarz kumaşlar için bebek pudrası kullanımını tercih etmek yağ lekesinden kurtulmanızı sağlayabilir.

Yağ lekelerine karşı en etkili karışım! Dakikalar içinde ilk günkü haline dönecek…

Buradaki püf nokta ise, yağ lekesinin kurumasını beklemeden bu işlemi gerçekleştirmektir.

Bebek pudrasını yağ lekesi üzerine dökün ve yaklaşık 10 dakika bekleyin.

Yağ lekelerine karşı en etkili karışım! Dakikalar içinde ilk günkü haline dönecek…

Pamuklu bir bezi ılık su ile ıslatın. Islak bezi lekeni olduğu bölgeye bastırarak yağı emmesini sağlayın.

SON DAKİKA SON DAKİKA