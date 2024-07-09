Yanmış ütü tabanını ilk günkü haline çeviriyor! Dakikalar içinde kireci söküp atan yöntem…
Giydiğimiz kıyafetlerin daha şık ve düzenli durması için ütü yaparız. Zamanla ütü altında lekeler oluşur ve ütü yaptığımız sırada giysi lifleri ve kumaşlara zarar verebilir. Dönemsel olarak ütünün temizliğini yaparsanız bu tarz durumlarla karşılaşmaktan kurtulabilirsiniz. Fakat bu durumu geç fark ettiyseniz üzülmenize gerek yok. Çünkü ütü altında oluşan lekeleri giysilerinize zarar vermeden önce ortadan kaldırmanın yöntemi hala mevcut.
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:19