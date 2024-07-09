Yanmış ütü tabanını ilk günkü haline çeviriyor! Dakikalar içinde kireci söküp atan yöntem…

Ütünün altında oluşan yanık ve kireç lekeleri fark edilmediğinde kıyafetlere zarar verebilir ve bu durum oldukça can sıkıcı olabilir. Kıyafetlerin ve ütünün zarar görmemesi için düzenli aralıklarla diğer ürünlerimizi temizlediğimiz gibi ütüyüde temizlememiz gerekir. İşte ütüyü dakikalar içinde temizleyecek ve kıyafetlerinizi yanık lekelerinden kurtaracak olan o yöntemler…