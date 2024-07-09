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Laykla Galeri Laykla Pratik Bilgiler Yanmış ütü tabanını ilk günkü haline çeviriyor! Dakikalar içinde kireci söküp atan yöntem…

Yanmış ütü tabanını ilk günkü haline çeviriyor! Dakikalar içinde kireci söküp atan yöntem…

Giydiğimiz kıyafetlerin daha şık ve düzenli durması için ütü yaparız. Zamanla ütü altında lekeler oluşur ve ütü yaptığımız sırada giysi lifleri ve kumaşlara zarar verebilir. Dönemsel olarak ütünün temizliğini yaparsanız bu tarz durumlarla karşılaşmaktan kurtulabilirsiniz. Fakat bu durumu geç fark ettiyseniz üzülmenize gerek yok. Çünkü ütü altında oluşan lekeleri giysilerinize zarar vermeden önce ortadan kaldırmanın yöntemi hala mevcut.

Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:19
Yanmış ütü tabanını ilk günkü haline çeviriyor! Dakikalar içinde kireci söküp atan yöntem…

Ütünün altında oluşan yanık ve kireç lekeleri fark edilmediğinde kıyafetlere zarar verebilir ve bu durum oldukça can sıkıcı olabilir. Kıyafetlerin ve ütünün zarar görmemesi için düzenli aralıklarla diğer ürünlerimizi temizlediğimiz gibi ütüyüde temizlememiz gerekir. İşte ütüyü dakikalar içinde temizleyecek ve kıyafetlerinizi yanık lekelerinden kurtaracak olan o yöntemler…

Yanmış ütü tabanını ilk günkü haline çeviriyor! Dakikalar içinde kireci söküp atan yöntem…

BEYAZ SİRKE

Yemeklerde ve hijyen de tercih edilen beyaz sirke, ütü altında oluşan yanık lekelerini ve kireç izlerini temizlemek için de kullanılabilir.

Yanmış ütü tabanını ilk günkü haline çeviriyor! Dakikalar içinde kireci söküp atan yöntem…

Bir miktar beyaz sirkeyi cezvede ısıtın.Isınan sirkeyi havlu yardımıyla ütünün altına sürerek ovalamaya başlayın.

Yanmış ütü tabanını ilk günkü haline çeviriyor! Dakikalar içinde kireci söküp atan yöntem…

Sıcak sirkenin etkisi ile ütünün altının temizlendiğini göreceksiniz.

Yanmış ütü tabanını ilk günkü haline çeviriyor! Dakikalar içinde kireci söküp atan yöntem…

DİŞ MACUNU

Yalnızca diş temizliği için kullanılmayan diş macununu aynı zamanda ütü altını temizlemek için de kullanabilirsiniz.

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