Ayak şekliniz kişiliğiniz ele veriyor! O kişiler her akıllarına koyduklarını başarıyor...

Duygusal olarak, duygusal ve aile odaklı olma eğilimindesiniz, sevdiklerinizle ilişkileri ve bağlantıları önceliklendiriyorsunuz. Hayata rahat bir tavırla yaklaşıyorsunuz, çok fazla endişelenmeden veya durumları fazla düşünmeden, her şeyi olduğu gibi kabul ediyorsunuz. Empatik yapınız ve iyi kalpliliğiniz sizi her zaman yardım eli uzatmaya veya hayırseverlik çabalarına katılmaya istekli biri yapıyor.