Laykla Galeri Laykla Test Bu parmak testi kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! O kişiler doğuştan lider oluyor...

Bu parmak testi kişiliğinizi ortaya çıkarıyor! O kişiler doğuştan lider oluyor...

Parmaklarınızın uzunluğu, birinin kişiliğini incelemek için harika bir yöntem olabilir. Temelden başlamak için, başparmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve serçe parmaktan başlayarak elimizin anatomisini anlamak önemlidir. Biyolojik olarak konuşursak, yüksek testosteron seviyeleri daha kısa işaret parmağıyla bağlantılıdır. Bu, rahimdeki bir fetüs olarak sizin daha fazla miktarda testosterona maruz kaldığınız anlamına gelir. Oysa psikolojik araştırmalar parmağınızın uzunluğunun kişiliğiniz hakkında bazı sürprizleri ortaya çıkardığını gösteriyor.