Diş şekliniz kişiliğinizi ortaya koyuyor! O kişiler her konuda başarılı oluyor…

Başkaları sizi özgür ruhlu olarak tanımlayabilir. Zorlu durumlarda, sürekli olarak fırsatları veya olumlu yanları fark eder, sınırlamaları mükemmelleşmek için motivasyon olarak kullanırsınız. Yeni olasılıkları kucaklarsınız, yeni maceralara kolayca 'evet' dersiniz. Ancak güvenilmez ve sorumluluklardan kaçmaya meyilli olarak algılanabilirsiniz.