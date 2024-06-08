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Laykla Galeri Laykla Test İçtiğiniz kahveye göre nasıl bir kişiliğiniz var? O kişiler kıvrak bir zekaya sahip…

İçtiğiniz kahveye göre nasıl bir kişiliğiniz var? O kişiler kıvrak bir zekaya sahip…

Kahve çekirdekleri, içtiğiniz kahvenin türüne bağlı olarak kişiliğiniz hakkında sırlar tutar. 'Ne yersen o'sun' ifadesi, yemek tercihlerinize göre ne tür bir insan olduğunuzu incelemek için uygulandığı gibi, benzer şekilde 'ne içiyorsanız o'sunuz', en sevdiğiniz kahvenin sizin hakkınızda ne söylediğini keşfetmek için de geçerlidir. Kahve dünyada en çok tüketilen içecekler arasında yer almaktadır. 2022'de yapılan yeni bir kahve araştırmasında araştırmacılar, 3-4 bardağa kadar sağlıklı ve orta düzeyde kahve tüketiminin kalp hastalığı veya kanser gibi hastalıklardan ölüm riskini azalttığını ve aynı zamanda depresyonu da uzak tuttuğunu buldu.

Giriş Tarihi: 08.06.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 13:51
İçtiğiniz kahveye göre nasıl bir kişiliğiniz var? O kişiler kıvrak bir zekaya sahip…

Davranış uzmanları ve psikologlar, insanların kişilik özelliklerini, stres altında nasıl tepki vereceklerini, her ayrıntıyı kontrol etmek isteyip istemeyeceklerini araştırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyorlar. Bilimle desteklenen çalışmalar, sabır düzeyleri gibi pek çok ilginç kişilik özelliğini ortaya çıkardı. Ve duyarlılık, içe dönüklük, dışa dönüklük gibi özellikleriniz içtiğiniz kahve seçimine göre değişir.

İçtiğiniz kahveye göre nasıl bir kişiliğiniz var? O kişiler kıvrak bir zekaya sahip…

En sevdiğiniz kahve çeşidi sizin hakkınızda ne söylüyor?

Gelin bir fincan kahve içerken eğlenelim ve kahve kişiliğinizin nasıl olduğunu görelim.

İçtiğiniz kahveye göre nasıl bir kişiliğiniz var? O kişiler kıvrak bir zekaya sahip…

SADE KAHVE KİŞİLİĞİ

Eğer sade kahve içmeyi seviyorsanız kişiliğiniz sizin saf, sabırlı, verimli bir insan olduğunuzu gösterir. Siz azimli ve kararlı, fitness odaklı, kendi kendine yeten, güç sahibi bireylersiniz.

İşleri net ve basit tutarsınız. Bir şeyleri gördüğünüz gibi söylersiniz. Tartışmalardan ve çatışmalardan uzak durursunuz. ' Olması gereken budur' ideolojisiyle yaşıyorsunuz.

İçtiğiniz kahveye göre nasıl bir kişiliğiniz var? O kişiler kıvrak bir zekaya sahip…

Kontrolün sizde olmasını seviyorsunuz ve siz yapmaya istekli olmadığınız sürece bir şeyi yapmaya kolayca ikna edilemiyorsunuz. Sessiz ve karamsar olma eğilimindesiniz.

İçtiğiniz kahveye göre nasıl bir kişiliğiniz var? O kişiler kıvrak bir zekaya sahip…

Sade kahve içenler değişime dirençlidir ancak kendilerine göre belirlenen rutinlerden memnundurlar. Genellikle başkaları tarafından kendileri için belirlenen trendleri veya yolları takip etmeyi reddederler.

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