İçtiğiniz kahveye göre nasıl bir kişiliğiniz var? O kişiler kıvrak bir zekaya sahip…

Kahve çekirdekleri, içtiğiniz kahvenin türüne bağlı olarak kişiliğiniz hakkında sırlar tutar. 'Ne yersen o'sun' ifadesi, yemek tercihlerinize göre ne tür bir insan olduğunuzu incelemek için uygulandığı gibi, benzer şekilde 'ne içiyorsanız o'sunuz', en sevdiğiniz kahvenin sizin hakkınızda ne söylediğini keşfetmek için de geçerlidir. Kahve dünyada en çok tüketilen içecekler arasında yer almaktadır. 2022'de yapılan yeni bir kahve araştırmasında araştırmacılar, 3-4 bardağa kadar sağlıklı ve orta düzeyde kahve tüketiminin kalp hastalığı veya kanser gibi hastalıklardan ölüm riskini azalttığını ve aynı zamanda depresyonu da uzak tuttuğunu buldu.