İçtiğiniz kahveye göre nasıl bir kişiliğiniz var? O kişiler kıvrak bir zekaya sahip…

SADE KAHVE KİŞİLİĞİ

Eğer sade kahve içmeyi seviyorsanız kişiliğiniz sizin saf, sabırlı, verimli bir insan olduğunuzu gösterir. Siz azimli ve kararlı, fitness odaklı, kendi kendine yeten, güç sahibi bireylersiniz.

İşleri net ve basit tutarsınız. Bir şeyleri gördüğünüz gibi söylersiniz. Tartışmalardan ve çatışmalardan uzak durursunuz. ' Olması gereken budur' ideolojisiyle yaşıyorsunuz.