Kalem tutma şekliniz kişiliğinizi ortaya koyuyor! O kişilerin analitik zekası yüksek oluyor…

Yazı yazarken kalem tutma şeklinize daha önce hiç dikkat etmiş miydiniz? Bazı insanlar kalemi sağ el ile tutarken bazı insanlar ise sol elleri ile tutarlar. Kalemi hangi elinizde tuttuğunuzdan daha çok kalem tutma şeklinizin bazı kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarabilir. Kalemi tutma şeklinizin kişiliğiniz ile ilgili neleri ortaya çıkardığını öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte detaylar…