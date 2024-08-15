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Kalem tutma şekliniz kişiliğinizi ortaya koyuyor! O kişilerin analitik zekası yüksek oluyor…

Yazı yazarken kalem tutma şeklinize daha önce hiç dikkat etmiş miydiniz? Bazı insanlar kalemi sağ el ile tutarken bazı insanlar ise sol elleri ile tutarlar. Kalemi hangi elinizde tuttuğunuzdan daha çok kalem tutma şeklinizin bazı kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarabilir. Kalemi tutma şeklinizin kişiliğiniz ile ilgili neleri ortaya çıkardığını öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.08.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:09
Kalem tutma şekliniz kişiliğinizi ortaya koyuyor! O kişilerin analitik zekası yüksek oluyor…

Yaptığımız her durum aslında bizler ile ilgili bazı bilgiler içerir. Örneğin kalemi işaret ve orta parmak arasında tutan biri ile orta parmak ve işaret parmağını kalemin üzerinde tutan biri aynı özelliklere sahip değildir. Peki siz kalemi nasıl tutuyorsunuz?

Kalem tutma şekliniz kişiliğinizi ortaya koyuyor! O kişilerin analitik zekası yüksek oluyor…

KALEMİ İŞARET PARMAĞIN ÜZERİNDE, BAŞ PARMAK VE ORTA PARMAĞIN ARASINDA TUTUYORSANIZ

Kalemi bu tarz tutan kişiler, insanlara karşı aşırı eleştirel olduklarını gösterebilir.

Kalem tutma şekliniz kişiliğinizi ortaya koyuyor! O kişilerin analitik zekası yüksek oluyor…

Ruh hallerinde dengesizlikler yaşanabilir. Çok mutluyken bir saat sonra her şeyden rahatsız olan bir kişilikleri olabilir.

Kalem tutma şekliniz kişiliğinizi ortaya koyuyor! O kişilerin analitik zekası yüksek oluyor…

Hata yapmaktan hoşlanmazlar ve son derece mükemmeliyetçi yapıdadırlar.

Kalem tutma şekliniz kişiliğinizi ortaya koyuyor! O kişilerin analitik zekası yüksek oluyor…

Ayrıntılara çok önem verirler.

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