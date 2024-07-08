Saç tipiniz karakterinizi ortaya koyuyor! O kişiler meğer doğuştan lider oluyormuş…

Bir şey sizi aşağı çektiğinde, bağları hemen koparırsınız (elbette nezaketle!). Ancak özgürlük sizin için olmazsa olmazdır, kararları vermenize ve gerektiğinde tutuşunuzu gevşetmenize olanak tanır. Keşif ve öğrenme sizin oyun alanınızdır ve zorluklarla yüzleşerek her zaman bir yol bulursunuz.