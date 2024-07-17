Laykla Galeri Laykla Test Sadece yüksek IQ'lu olanlar doğru cevabı veriyor! Çok basit sanılan işlem sosyal medyayı ikiye böldü...

Sadece yüksek IQ'lu olanlar doğru cevabı veriyor! Çok basit sanılan işlem sosyal medyayı ikiye böldü...

Sosyal medyayı adeta ikiye bölen ve "çok basitmiş" gibi görünen bir matematik problemini aslında "sadece dahilerin" çözebileceği belirtildi. Yalnızca yüksek IQ'ya sahip olan insanların çözebildiği bu matematik problemi internet dünyasını sonucuyla şaşkınlığa uğrattı. İşte detaylar..