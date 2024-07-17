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Laykla Galeri Laykla Test Sadece yüksek IQ'lu olanlar doğru cevabı veriyor! Çok basit sanılan işlem sosyal medyayı ikiye böldü...

Sadece yüksek IQ'lu olanlar doğru cevabı veriyor! Çok basit sanılan işlem sosyal medyayı ikiye böldü...

Sosyal medyayı adeta ikiye bölen ve "çok basitmiş" gibi görünen bir matematik problemini aslında "sadece dahilerin" çözebileceği belirtildi. Yalnızca yüksek IQ'ya sahip olan insanların çözebildiği bu matematik problemi internet dünyasını sonucuyla şaşkınlığa uğrattı. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 10:31
Sadece yüksek IQ’lu olanlar doğru cevabı veriyor! Çok basit sanılan işlem sosyal medyayı ikiye böldü...

İnsanları şaşkına çeviren bu kafa karıştırıcı hesaplamayla zeka düzeyinizi test edebilirsiniz. Beyin gücünü artırmak, bilişsel işlevlerin geliştirilmesi için çok önemlidir ve zihinsel jimnastik, karmaşık bulmacalar ve zeka oyunları ile beyninizi geliştirebilirsiniz.

Sadece yüksek IQ’lu olanlar doğru cevabı veriyor! Çok basit sanılan işlem sosyal medyayı ikiye böldü...

Son günlerde internette paylaşılan bir matematik problemi, yalnızca ortalamanın üzerinde IQ'ya sahip olanların çözebildiği "basitmiş" gibi görünen bir işlemle öne çıkıyor.

Sadece yüksek IQ’lu olanlar doğru cevabı veriyor! Çok basit sanılan işlem sosyal medyayı ikiye böldü...

Zihinsel kaslarınızı esnetin, çünkü bu bulmacayı çözmek yalnızca bilişsel esnekliğinizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda odaklanmayı keskinleştirir, hafızayı güçlendirir ve genel beyin sağlığını geliştirir.

Sadece yüksek IQ’lu olanlar doğru cevabı veriyor! Çok basit sanılan işlem sosyal medyayı ikiye böldü...

Ancak uyaralım, matematikten anlayanlar bile bu problemde kafa karışıklığı yaşayabiliyor. "3x3-3/3+3" denkleminin basitliği, ortaya çıktıktan sonra internette oldukça dikkat çekti ve katılımcılar, doğru cevabı bulmak için birçok insan büyük tartışmalara girdi.

Sadece yüksek IQ’lu olanlar doğru cevabı veriyor! Çok basit sanılan işlem sosyal medyayı ikiye böldü...

İlk bakışta, bu soruyu sunulduğu sıraya göre çözmek cazip görünebilir. Fakat doğru işlem sırası bu değil. Çoklu dört işlem sorularında işlem önceliğine dair bir formül mevcut.

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