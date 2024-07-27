10 yıl önce turist olarak geldi, Türkiye'ye aşık oldu! Bir Japon'dan Türkiye'ye yerleşme rehberi...

Yaklaşık 10 yıl önce turist olarak Türkiye'ye gelen Kohey Muragana, Türkiye'yi çok sevmesi nedeniyle eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'un Ümraniye İlçesine yerleşti. İstanbul'da Japon mutfağının eksikliğini fark eden Muragana, Ümraniye'de Japon yemekleri yaptığı bir de kafe açtı.

Giriş Tarihi: 27.07.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:45 PAYLAŞ ABONE OL

Yaklaşık 10 yıl önce turist olarak Türkiye'ye gelen Kohey Muragana, Türkiye'yi çok sevmesi nedeniyle eşiyle birlikte Ümraniye'ye taşındı. İki çocuk babası Kohey Muragana, Ümraniye'ye yerleşmesinin ardından 2 ay önce Japon mutfağının Türkiye'ye tanıtmak amacıyla ve Türkiye'ye geldikten sonra özellikle İstanbul'da Japon mutfağının eksikliğini fark etmesi nedeniyle Japon yemekleri yaptığı bir kafe açtı. Kısa zamanda Ümraniye esnafının sevgisini kazanan Kohey, Ümraniye esnafı tarafından Koray olarak biliniyor ve çağrılıyor. Türkiye'yi çok sevdiğini ve Japonya ile Türkiye'nin kardeş olduğunu belirten Kohey Muragana, hasta olduğunda hastaneye gitmeyi ve ilaç kullanmayı reddederek kelle paça içmeye gidiyor.



"TÜRKİYE'YE HAYRAN OLDUM"

Türkiye'ye nasıl geldiğini anlatan Kohey Muragana, turist olarak geldiğimde Türkler bizi çok sevinçle misafir perver bir şekilde karşıladı. Buyrun gelin çay için yemek yiyin çok sıcak kanlı davranıldı ve ben de hayatımda beni tanımayan birinin bu kadar sıcak davranmasını Japonya'da hissetmemiştim. Ama Türkiye'de bu sıcak kanlılığı hissettim. Türkiye'ye hayran oldum. Okumaya geldim sonra eşimle evlendik ve Türkiye'de yaşamak isteğimiz vardı o yüzden 3 yıl önce birlikte geldik" diye konuştu.