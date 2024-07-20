11 yaşındaki komşusunu zehirleyerek öldürdü! Cezası belli oldu: "Farkında değildim"

Paketi üzerindeki yönergeleri okumadan dairesine ölümcül miktarda olacak şekilde bu zehri uyguladı ve ailesini 24 saat dışarı çıkardı. Zehirli gaz, komşu daireye sızarak, 11 Aralık 2021'de doğum gününde Fatiha Sabrin'in ölümüne ve başka bir çocuğun ise hastaneye kaldırılmasına neden oldu.

34 yaşındaki Jesmin Akter, Londra'nın doğusundaki Tower Hamlets, Shadwell'deki dairesinde bir istilayla başa çıkmak için İtalya'dan yasadışı olarak alüminyum fosfit almıştı.

Madde, nemle reaksiyona girerek, kimyasal savaş ajanına benzetilen fosfin gazını oluşturdu. Akter, yasadışı bir eylem gerçekleştirerek insan öldürmeyi ve düzenlenmiş bir madde ithal etmeyi kabul etti. Kendisine iki yıl hapis cezası verildi, ancak bu ceza iki yıl ertelendi ve ayrıca 150 saat ücretsiz kamu hizmeti yapması gerekiyor.

Yargıç Alexia Durran, sanığın dairesinde bir tahtakurusu sorunu olduğunu belirtti. "Ev sahibinin bazı önlemler aldığı ancak bunun oldukça yüzeysel olduğu ve geçmişte yapılan fumigasyon işlemini gerçekleştiren çalışanların iyi eğitilmediği veya hiç eğitilmediği anlaşılıyor," dedi.

Yargıç Alexia Durran Akter'in İtalya'dan bir yolcu uçağıyla alüminyum fosfit getirme kararı, paketin zarar görmesi durumunda "felaket bir hava olayı"na neden olabilir ve yüzlerce hayatı riske atabileceğini de belirtti.