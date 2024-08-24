6000 yıldır çözülemeyen sır! "Sandığımızdan daha fazlasını biliyorlardı!"

Araştırmacılardan Leonardo Garcia Sanjuan, "Bu insanların üzerinde çalışacakları bir taslakları ya da bildiğimiz kadarıyla daha önce böyle bir şey inşa etme deneyimleri yoktu. Yine de anıtı yaklaşık 6 bin yıl boyunca sağlam tutacak bir şekilde devasa taş blokları nasıl bir araya getireceklerini anladılar." ifadelerini kullandı.