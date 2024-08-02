Bozuk yemekleri "mide ilacıyla" pişirerek satmışlar! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı: "Mideleri bozulmasın diye..."

İki şefin "toksik ve zararlı yiyecek" servis etmekten dolayı 160.000 yuan (22.000 dolar) para cezası ödemek zorunda kaldıklarını duyuruldu. İki suçlunun, yemeklerinde son kullanma tarihi geçmiş malzemeler kullandıkları ve müşterilerin mide rahatsızlığı yaşamalarını önlemek için bu yemekleri gentamisin sülfat içeriğine sahip bir ilaç karıştırdıkları bildirildi.
Polis soruşturmasına göre, şefler en az 1.612 porsiyon gentamisin sülfat karışımlı yemek sattı. 8World'un yakın zamanda bildirdiğine göre, bu tuhaf vaka, Guanyinshan Garden Oteli çalışanı tarafından Pazar Yönetim Bürosu'na şeflerin son kullanma tarihi geçmiş yiyecek malzemelerinin etkilerini azaltmak için gentamisin kullandıklarını bildirmesiyle ortaya çıktı.
Özellikle tavuklu yemeklerde, beklenen etkiyi sağlamak için "masa başına bir enjeksiyon" oranında gentamisin sülfat ile kullanılmıştı. Polis, Nantong Şehri'ndeki restorana baskın düzenlediğinde, mutfakta otel tamircisi Zhang tarafından satın alınmış 101 kutu gentamisin sülfat bulundu.
Yapılan soruşturma, Zhang'ın düzenli olarak reçete olmadan yaklaşık 100 kutu gentamisin satın aldığını ortaya çıkardı. Bu yılın başlarında, sadece Sha ve Fu olarak bilinen iki şef, maddi kazanç için bozulmuş yemekler satmaktan suçlu bulundu ve sırasıyla iki yıl ve bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı ve 160.000 yuan para cezası ödemek zorunda kaldı.