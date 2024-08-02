Bozuk yemekleri "mide ilacıyla" pişirerek satmışlar! Korkunç gerçek böyle ortaya çıktı: "Mideleri bozulmasın diye..."

Yapılan soruşturma, Zhang'ın düzenli olarak reçete olmadan yaklaşık 100 kutu gentamisin satın aldığını ortaya çıkardı. Bu yılın başlarında, sadece Sha ve Fu olarak bilinen iki şef, maddi kazanç için bozulmuş yemekler satmaktan suçlu bulundu ve sırasıyla iki yıl ve bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı ve 160.000 yuan para cezası ödemek zorunda kaldı.