Bu köyün kahvesini bir kadın işletiyor! "Azmimizle önyargıları yıktık"





"İLK BAŞTA ÇEKİNDİK"

Köy kahvesini yeniden ayağa kaldırdıklarını ifade eden Figen İnece, "Yıllardır, üniversite hayatım boyunca hep kendi işimi kurmaya çalıştım. Daha doğrusu hep hayalimdi yani ama bir fırsat olmadı. Daha sonra tatile diye geldiğim, doğduğum, büyüdüğüm köyümde köy kahvesi devredilecekti. Bize sordular. Daha öncesinde de bize sormuşlardı zaten. İlk bir cesaret edemedik ablamla. Köyde olmaz, 'kızlar işletemez' derler, laf eden olur diye çok çekindik açıkçası. İkinciye böyle bir şans gelince, 'Vardır Allah'ın bir bildiği' dedik ve adımımızı atalım dedik. İlk açtığımızda buraya girdik ve ablamla göz göze geldik ve başarırız dedik. Yani bu bahçe böyle değildi. Çok kötüydü. Bahçeyi dizayn ettik. Her yeri tertemiz yaptık. İçeri ve dışarıyı boyadık. Çitleri kurduk. O şekilde gayet tertemiz oldu. Kadınlar da geliyor artık. Çok şükür 3 yıl oldu. Hala daha devam ediyoruz, gayet memnunuz. Herkes de alıştı. Dışarıdan birçok kişi geliyor. Bir ay sonra ihalemiz var. İhaleyi bekliyoruz. Karşımıza biri çıkacak mı diye bekliyoruz. Ben tekrar alma taraftarıyım çünkü" dedi.