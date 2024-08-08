Bu okulda siyah kıyafetler yasaklandı! Nedenini öğrenince şok olacaksınız…

Siyah giyinmenin depresyon ve ruh sağlığı ile ilişkili olduğunu iddia ederek bölgedeki diğer okullarda aynı kıyafet yönetmeliğine uydular. Bu yönetmeliğe uymayan öğrencilere disiplin cezası verileceğini açıklandı.

RUH SAĞLIĞI İLE İLİŞKİLİ

Teksas'da kararı alan okulun müdürü olan Nick DeSantis, öğrenci velilerine yönetmelik gereği siyah giyinmeyeceğini açıklayan bir e-posta yolladı.

Yollamış olduğu e postada "Öğrencilerin siyah alt üst giydiği, mutlu ve sağlıklı öğrenmeye hazır çocuklardan ziyade depresyon ve ruh sağlığı sorunları ile suçla daha çok ilişkilendirilen siyah giyimli kampüs görünümünü ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Bölgelerde olan tüm okullarda bu kurala uymayan öğrencilere disiplin cezası verileceği açıklandı.

KARAR ÖĞRENCİNİN REFAHI İÇİN

Bu kuralı koyan yetkililer kararın öğrencilerin refahı ve gurur duygusunu uyandırmak için uyguladıklarını ifade ettiler.

Konulan bu kıyafet yönetmeliği, veliler, öğretmenler, personeller tarafından onaylandı.

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ

Okul yetkilileri yapmış oldukları açıklamalarda öğrencilerin güvenlik durumlarının öncelikli olduğunu ifade ederek. Psikolojik ve ruhsal sağlıkları ile ilgili önlem aldıklarını ifade etti.

SİYAH GİYEBİLECEKLERİ DURUMLAR MEVCUT

Yetkililer beden eğitimi derslerinde ve serbest kıyafet gününde siyah kıyafet giyebileceklerini söylediler.

Ancak bu siyah giyilmesine izin verilen günlerde de baştan aşağı siyah giyinmeyi seçemiyorlar.

Siyah pantolon giymeleri yasaklanan öğrenciler için mavi ve haki pantolonların kullanımını izin veriliyor.