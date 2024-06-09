Bugünün kalpleri ısıtan haberi Siirt'ten! Yuvalarından düşen yavru kırlangıçları elleriyle besliyor: "Beni anneleri sanıyorlar"

Kırlangıçları kendi ile besleyen Adar, "Yuvadan düşen kırlangıç yavrularını haftalardır ellerimizle besliyorum. 2 hafta sonra da doğaya salacağım. Yuvadan düştükleri için anneleri onları tekrar alamıyor, mecbur alıyorum. Onlara yemek yedirip, 2 hafta sonra doğal yaşam alanlarına bırakıyorum. Zor oluyor ama hayvanları öyle bırakamıyorum" dedi.

'BENİ ANNELERİ OLARAK GÖRÜYORLAR'

Birçok kırlangıcın daha tüyünün bile çıkmadığını belirten Adar, "Yemeğini verdiklerimi karıştırmamak için ayrı bir yere bırakıyorum. Onlarca kuş var, hangisine yetişeceğim gerçekten bilmiyorum. Çoğu yavru. Elimde mamayla, biberonla besledim. Bazılarının tüyü bile çıkmamıştı, zorla ağızlarını açıp, yedirdim. Şu an beni anneleri olarak görüyorlar, yemeği öyle yiyorlar" diye konuştu. (DHA)