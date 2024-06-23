Buz küpleri fırın ustalarının çaresi oldu! Bakın 80 derece sıcaklıkta nasıl serinliyorlar...





"ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞIYORUZ"

Fırıncı Cuma Har ise zor şartlarda çalıştıklarını anlatarak, "Zor şartlarda çalışıyoruz ama Rabbim yardım ediyor. Fırının önü 80 dereceyi buluyor zor ama yapacak bir şey yok. Bu mesleği 35 senedir yapıyorum. Başkalarına zor gelebilir ama bize artık zor gelmiyor, alıştık" dedi.