Deniz altında tehlikeli deney! Gördüğünüzde bile nefesiniz kesilecek

1989'dan beri sualtı fotoğrafçılığı yapan Iglesis, aynı zamanda sertifikalı bir PADI (Professional Association of Diving Instructors) eğitmeni ve ilk yardım eğitmeni. Bugüne kadar 6.000'den fazla dalış gerçekleştiren deneyimli dalgıç, YouTube kanalındaki 13.600 abonesiyle dalış deneyimlerini paylaşmakta.
Iglesis, son videosunda, dalış sırasında yanlışlıkla nefes tutmanın ne kadar ölümcül olabileceğini göstermek amacıyla basit bir plastik şişeyle sualtında bir deney gerçekleştirdi.
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Deney sırasında 60 feet (yaklaşık 18 metre) derinlikte bulunan Iglesis, deniz altındaki yoğun hava basıncını ve nefes tutmanın neden tehlikeli olduğunu göstermek için bir şişeyi kullanarak bir miktar basınçlı hava üfledi.
Video boyunca Iglesis, su altında basıncın nasıl işlediğini açıklayarak "60 feet derinlikte hava sıkışıyor, ancak yüzeye doğru çıktıkça hava genişlemeye başlıyor" dedi.
Şişeyi yukarı taşırken şişenin genişlemeye başladığını gösterdi ve bu genişlemenin yüzeye çıktıkça daha da arttığını belirtti. Yüzeye ulaştığında şişedeki basıncın, kapağın hızla fırlamasına neden olduğunu gösterdi.
Iglesis, deneyini şu sözlerle özetledi: "Bu, dalış sırasında neden nefes tutmamanız gerektiğinin ana sebebi. Eğer dalış yaparken nefesinizi tutarsanız, barotravma riski ile karşı karşıya kalırsınız. Bu durum, akciğerlerinizi aşırı genişletip yırtılmasına ya da patlamasına neden olabilir."
Ayrıca, hava kabarcıklarının kan dolaşımına karışması, kalp üzerindeki basıncın artması, felç ve beyin hasarı gibi ciddi komplikasyonlara da yol açabileceğini belirtti.
Scuba.com'a göre, dalış sırasında yukarı çıkarken nefes tutmak, akciğerlerdeki havanın genişleyerek duvarlara baskı yapmasına ve akciğerin yırtılmasına neden olabilir. Bu nedenle dalış sırasında nefes tutmamak çok önemlidir.
İzleyiciler Iglesis'in deneyini hayranlıkla karşılarken, birçok sosyal medya kullanıcısı şişe kapağını denizden geri almasına da övgüde bulundu.