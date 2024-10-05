Deniz altında tehlikeli deney! Gördüğünüzde bile nefesiniz kesilecek

Deney sırasında 60 feet (yaklaşık 18 metre) derinlikte bulunan Iglesis, deniz altındaki yoğun hava basıncını ve nefes tutmanın neden tehlikeli olduğunu göstermek için bir şişeyi kullanarak bir miktar basınçlı hava üfledi.

Iglesis, son videosunda, dalış sırasında yanlışlıkla nefes tutmanın ne kadar ölümcül olabileceğini göstermek amacıyla basit bir plastik şişeyle sualtında bir deney gerçekleştirdi.

1989'dan beri sualtı fotoğrafçılığı yapan Iglesis, aynı zamanda sertifikalı bir PADI (Professional Association of Diving Instructors) eğitmeni ve ilk yardım eğitmeni. Bugüne kadar 6.000'den fazla dalış gerçekleştiren deneyimli dalgıç, YouTube kanalındaki 13.600 abonesiyle dalış deneyimlerini paylaşmakta.

Şişeyi yukarı taşırken şişenin genişlemeye başladığını gösterdi ve bu genişlemenin yüzeye çıktıkça daha da arttığını belirtti. Yüzeye ulaştığında şişedeki basıncın, kapağın hızla fırlamasına neden olduğunu gösterdi.

Iglesis, deneyini şu sözlerle özetledi: "Bu, dalış sırasında neden nefes tutmamanız gerektiğinin ana sebebi. Eğer dalış yaparken nefesinizi tutarsanız, barotravma riski ile karşı karşıya kalırsınız. Bu durum, akciğerlerinizi aşırı genişletip yırtılmasına ya da patlamasına neden olabilir."