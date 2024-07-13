Denizcilikten moto kuryeliğe! Rizeli kadından hemcinslerine çağrı: “Çekinilecek bir şey yok”

Rizeli 25 yaşındaki Esra Mollaömeroğlu, 1 buçuk yıl denizcilik mesleğini sürdürdüğü esnada yaşadığı üzücü olayın ardından işine ara verdi. Rize'ye tekrar dönen Mollaömeroğlu, bu sefer yeni bir iş arayışına geçti. Motor kullanmayı çok seven Mollaömeroğlu, Rize sokaklarında moto kuryelik yapanları görünce kendisini, 'ben bu işi yapabilirim' diyerek motive etmeye başladı. İlk başta çekinmesine rağmen iş başvuruları yapmaya başladı. iş başvurusundan da olumlu sonuç alınca sokak sokak paket dağıtmaya başladı. Rizeli vatandaşların da alışık olmadı kadın moto kurye hem dikkat çekiyor hem de takdir topluyor. Rize'nin ilk kadın kuryelerinden olma gururunu da yaşayan Esra Mollaömeroğlu, diğer motorcu kadınlara da çekinilecek bir durumun olmadığını ifade etti.



"BEN DÜŞÜNÜYORUM Kİ RİZE'DE DAHA FAZLA KADIN KURYE OLACAK"

İleride daha fazla kadın kuryeyi Rize sokaklarında görebileceklerini belirten Esra Mollaömeroğlu, "Motor sürmeyi çok seviyordum. Bu işi profesyonel nasıl yapabilirim diye araştırıyordum. Daha sonra paket servisi yapan insanları görmeye başladım. Başka bir arkadaşımdan ilham aldım. Kendimi bu işi yapabilirim diyerek motive ettim. Daha sonrasında iş başvurusu yaptım. İşe başladım ve iş arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Birçok adresi güzel bir şekilde tarif ediyorlar zorlanmıyorum ama bazı adreslerde zorluk yaşıyorum. Herkes şaşırıyor. Takdir ediyorlar. Amcaların çok hoşuna gidiyor. Benle sohbet ediyorlar. Benim gibi kadınlar da imreniyorlar. Ben düşünüyorum ki Rize'de daha fazla kadın kurye olacak. Kimse çekinmeden sorabilir. Bence kadınların yapması daha iyi. Daha temiz ve titiz çalışıyoruz. Trafikte sıkıntılar yaşıyorum. Erkekler biraz daha trafiğe hakimiyet kurmuşlar. Motor kullanma kabiliyetim iyi olduğu için bunun üstesinden gelebiliyorum. Akrabalarım bana bu iş olmaz, kadından kurye mi olur, erkeklerin yapması gereken bir iş bu falan dediler. Benim işimde her zaman farklı işleri yapmak. Bundan önce de öyle oldu. Bundan sonrada öyle olacak. Bana bu iş terapi gibi geliyor. Motor sürerken bir yere giderken kafamın içerisinde müzik çalıyor. Motor sürmek bana keyif verdiği için bu iş bana kolay geliyor. Şu an işimden memnunum" ifadelerini kullandı.