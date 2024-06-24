Düğün gününde "alev alan gelin" herkesi şoke etti! Felaket anı saniye saniye görüntülendi!

Bailey, kısa süre önce katıldığı "ateşli düğünün" şans eseri hemen söndürüldüğünü söyledi. Şaşırtıcı bir şekilde gelinin tüm bunlara rağmen gülümseyerek düğüne devam ettiğini anlattı ve izleyiciler arasında tesadüfen bulunan birkaç itfaiye şefinin olaya müdahale ettiğini belirtti. İşte saniye saniye o anlar...

Düğün gününde "alev alan gelin" herkesi şoke etti! | Video