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Düğün gününde "alev alan gelin" herkesi şoke etti! Felaket anı saniye saniye görüntülendi!

Düğün gününün en önemli parçası gelinliğinizin kirlenmesini veya yırtılmasını istemezdiniz. Peki “alev almasını” tahmin edebilir misiniz? İşte bir gelin düğün anında yaşadığı dehşet veren bu anla büyük bir felaketin eşiğinden döndü.

Giriş Tarihi: 24.06.2024 16:46
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Düğün gününde alev alan gelin herkesi şoke etti! Felaket anı saniye saniye görüntülendi!

İlkbaharda yapılan bir nikah törenine katılanlar, yeni evli çiftin kıyafetlerinin alev almasının ardından mutlu çifte kovalarla su atmak zorunda kaldılar. Los Angeles'lı düğün sanatçısı ve içerik üreticisi Bailey'nin TikTok üzerinden paylaştığı video büyük ses getirdi.

Kullanıcılardan 434.000'den fazla izlenme alan klipte, yeni evli çiftin yanan mumlarla süslenmiş koridorda yürüyüşü ve sevdiklerinin birlikteliklerini alkışlamaları yer aldı.

Aniden şiddetli bir alev parladı ve bir an için gelin ve damadın yanı sıra birkaç kişiyi de sardı.

Kimsenin yaralanmamış olmasının adeta mucize olarak değerlendirildiği olayda, düğün anını kayıt altına alan Bailey, telefonunu bırakarak bir kova su almaya koştuğunu anlattı.

Gelinin kıyafeti, etrafta bulunan dekoratif mumlara çarptıktan sonra "tam iki kez" alev aldı.

Bailey, kısa süre önce katıldığı "ateşli düğünün" şans eseri hemen söndürüldüğünü söyledi. Şaşırtıcı bir şekilde gelinin tüm bunlara rağmen gülümseyerek düğüne devam ettiğini anlattı ve izleyiciler arasında tesadüfen bulunan birkaç itfaiye şefinin olaya müdahale ettiğini belirtti. İşte saniye saniye o anlar...

Düğün gününde "alev alan gelin" herkesi şoke etti! | Video

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