’Dünyanın en iyi ekmeği’ seçildi! Bafra pidesinin sırrı bakın neymiş...

"7 YILDIR SAMSUN'DAYIM, LOKANTAYA HER GİTTİĞİMDE PİDEDEN BAŞKA BİR ŞEY YEMİYORUM" Samsun'a şehir dışından gelmesine rağmen Bafra pidesini tüm yemeklerden daha çok sevdiğini dile getiren Ali Karabenli, "Pide, tek kelime ile 'mükemmel' diyebilirim. Bafra pidesi çok hoşuma gidiyor. Yaklaşık 7 yıldır Samsun'da ikamet ediyorum. Lokantaya gittiğimde pideden başka bir şey yemiyorum. Bafra pidesinin dünyanın en iyi ekmeği seçildiğini duydum. Bu beni hiç şaşırtmadı. Ben de pideyi çok sevdiğimden arkadaşlarımı da her zaman pide yemeye davet ediyorum" diye konuştu.





"BU PİDE KESİNLİKLE TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ YEMEKLERDEN BİRİSİ"

İlk kez tatmasına rağmen Bafra pidesinin dünyadaki en iyi yemekler listesine Türkiye'den girecek birkaç yemekten birisi olduğuna karar verdiğini belirten Mersin'den Samsun'a gezmeye gelen Ümit Alparslan, "Mersin'den arkadaşımı ziyarete geldim. O da beni Samsun'da pide yemeye getirdi. Bafra pidesi tattık. İlk defa denediğim bir lezzet. Bence de çok güzel bir yemek olmuş. Hamuru çıtır çıtır ediyor. İçindeki kıyma harcı çok güzel. Üzerine sonradan tereyağı sürülmüş. Isırdığımda tereyağının damladığını görüyorum. Gerçekten çok başarılı bir yemekmiş. Görünümü de çok enteresan. Kızartılmış şeker kamışını andırıyor. Tatlı görüntüsü var ve lezzeti de ona göre çok güzel. Bence Türkiye'de dünyanın en iyileri arasında sayılabilecek birkaç yemek var, Bafra pidesi de onlardan birisi" şeklinde konuştu.