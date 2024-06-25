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Dünyanın en uzun köpeği seçilmişti! Yalnızca birkaç gün sonra acı haber geldi....

Danua cinsi köpek olan Kevin'a Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en uzun köpeği unvanı yalnızca birkaç gün önce verilmişti. 1 metre boyu olan köpeğin hayatını kaybettiği açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.06.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 10:57
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DÜNYANIN EN UZUN KÖPEĞİ SEÇİLMİŞTİ! YALNIZCA BİRKAÇ GÜN SONRA ACI HABER GELDİ....

ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan Kevin adındaki 1 metre boyundaki Danua cinsi köpek, geçtiğimiz yıl üç yaşındayken ölen önceki rekor sahibi Zeus'un yerini alarak 20 Mart'ta dünyanın en uzun köpeği unvanını kazandı.

Danua cinsi köpeklerin genellik 76 santimetre olduğu biliniyor. Guinnes Dünya Rekorları 13 Haziran'da Kevin'in ailesiyle yaşadığı evi ziyaret etmiş ve paylaşılan görüntüler sosyal medyada beğeni toplamıştı.

Dün yapılan açıklamaya göre, Kevin geçirdiği bir ameliyat sonrasında öldü.

Açıklamada, "Dünyanın en uzun köpeği Kevin'in, rekorunun açıklanmasından birkaç gün sonra hayatını kaybettiğini bildirmekten büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.

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