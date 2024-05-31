Görüntülü görüşmelerde neden kendimizi izleriz? Psikolog açıkladı: "Eğer böyle yapmazsanız..."

Bununla birlikte, görüntülü arama yaparken, hem sohbet ettiğiniz kişiyi ya da kişileri hem de kendi yüzünüzü görürsünüz; bu ancak son on yılda tanıdık deneyimlediğimiz yeni bir davranış biçimi.

"AŞIRI UYARAN YÜKÜYLE BAŞA ÇIKMANIN BİR YOLU"

Doğal olarak, kendinizi izlerken başkalarının sizi nasıl gördüğünü merak etmeye başlayabilirsiniz; belki saçınızın biraz dağınık görünmesinden, üstünüzdeki bir lekeden veya hatta arkanızdaki dağınıklıktan endişeleniyor olabilirsiniz.

Üstelik, her zaman tuhaf olan uzun süreli göz teması, halihazırda dikkati kolayca dağılan herkes için felakete davetiye çıkarır ve sonunda tüm bunlardan biraz bunalmış hissetmenize neden olabilir.