Hamilelikte bu detaya dikkat! Ultrasonda görülen o işaret minik Nursena'nın hayatını nasıl kurtardı?

Erzincanlı Zeynep Kurt'un yaklaşık 6 ay önce hamilelik döneminde yaptırdığı tetkiklerde, Nursena bebeğin sol böbreğinde genişlemeden şüphelenildi. Doğumun ardından Zeynep ve Enes Kurt çifti, bebeklerini tavsiye üzerine Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özkaya'ya götürdü.

Burada yapılan ultrason ve detaylı tetkiklerde 3 aylık bebeğin böbrek çıkışında darlık tespit edilmesi üzerine ameliyat kararı alındı. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyonda darlık giderildi.

Erken teşhis ve tedavi sayesinde minik Nursena sağlığına kavuştu.

"ŞİFAYLA TABURCU EDİYORUZ"

Prof. Dr. Özkaya, bebeğin anne karnındayken böbreğinde genişleme tespit edildiğini söyledi.

Doğum sonrası bebeğe detaylı tetkik yaptıklarını anlatan Özkaya, "Tetkiklerde böbrek çıkışında darlık tespit ettik, üçüncü aya kadar tetkikleri tamamlayıp sonra ameliyat yaptık. Ameliyatı yaklaşık 2,5 santimlik kesiyle yaptık, böbrek çıkışındaki darlığı tamir ettik, kateter koyduk. Bugün kateterlerini aldık ve şifayla bebeğimizi taburcu ediyoruz." dedi.

Özkaya, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde çocuk üroloji alanında her türlü hastalığı teşhis ve tedavi ettiklerini belirterek, kliniklerinde bu tarz çok sayıda vakaya başarıyla müdahale ettiklerini aktardı.

Çocukların çok küçük olmasının ameliyat açısından sorun teşkil etmediğini dile getiren Özkaya, mikroskobik yöntemle yani alanı büyüterek işlem yapıldığı için ameliyatın güvenli olduğunu dile getirdi.

Küçük çocuklarda tedaviye daha hızlı cevap aldıklarını vurgulayan Özkaya, şunları kaydetti:

"Erken teşhis ve erken tedaviyle hastaları sağlığına kavuşturabiliyoruz. Böbrek çıkış darlıklarında böbrek içindeki basınç arttığı için belli süre sonra böbrek artık yetmezliğe girebilir ve fonksiyonu kaybedebilir. Bu tür durumlarda eğer iş işten geçmişse, teşhiste geç kalınmışsa böbreği almaya kadar giden kötü sonuçlar olabiliyor. O yüzden erken teşhis önemli."

"BU ÖMÜRLÜK AMELİYAT, BEBEĞİMİZİ YAŞAMI BOYUNCA GÖTÜRECEK"

Prof. Dr. Özkaya, böbrek çıkışındaki darlığın tam olarak sebebinin bilinemediğini, bu bebekte ise doğuşsal ve yapısal bir bozukluk olduğunu belirterek, "Biz o dar segmenti çıkarttık, iyileşme sağlandı. Bu ömürlük ameliyat, 3-4 aylık bebeğimizi yaşamı boyunca götürecek. Bu ameliyatların çok dikkatli ve usta ellerde yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Baba Enes Kurt da bebeklerini tavsiye üzerine Prof. Dr. Özkaya'ya getirdiklerini anlatarak, "Fatih hocam sağ olsun bize her konuda tüm süreçte yardımcı oldu, sonra başarıyla ameliyatımızı yaptı. Allah ondan razı olsun, sağ olsun var olsun. Bebeğimize ilk teşhis yine bu hastanede konulmuştu. Ameliyat olmazsa sonrasında tehlikeli olacağı söylendi. Bu konuda uzman birini aradık, Fatih hocamı bulduk." diye konuştu.

İlk göz ağrısı evlatlarını sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Kurt, Özkaya ve ekibine teşekkür etti.