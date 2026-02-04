Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri Her 5 kişiden 1'inde görülüyor! Sessiz tehlikeye karşı önlem almak bu adımlarla mümkün...

Her 5 kişiden 1'inde görülüyor! Sessiz tehlikeye karşı önlem almak bu adımlarla mümkün...

Dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon kişi kanser tanısı alıyor. Türkiye’de de her yıl yaklaşık 233 bin yeni kanser vakası görülüyor. Prof. Dr. Polat Dursun, “Her yıl Erzincan ilimizde yaşayan insanlarımız kadar kişiye kanser teşhisi konuluyor. Her yıl Gümüşhane ilimizin nüfusu kadar insanımız kanser nedeniyle hayatını kaybediyor” dedi.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 04.02.2026 09:16 PAYLAŞ ABONE OL

Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Kanser, günümüzde hem dünyada hem de Türkiye'de en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, her yıl dünyada yaklaşık 20 milyon yeni kanser vakası tanı alıyor. 10 milyona yakın kişi kanser nedeniyle yaşamını kaybediyor. Mevcut eğilimler devam ederse, önümüzdeki yıllarda kanser yükünün küresel ölçekte daha da artması bekleniyor.

ÜLKEMİZDE DE YÜKSELİŞTE

Dünya genelindeki bu tabloya paralel olarak kanser, Türkiye için de ciddi bir halk sağlığı sorunu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her yıl yaklaşık 233 bin yeni kanser vakası görülüyor. 126 bin kişi kanser nedeniyle yaşamını yitiriyor. Kanser tanısı alanların 132 bini erkek, 101 bini kadın.