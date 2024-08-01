Hiç okula gitmeden liseden mezun oldu! Bir annenin 42 yıllık mücadelesi kalbinizi ısıtacak...

Nurtaç Güzel, "Oğlum 1982'de dünyaya geldi ve dünyaya geldiği zaman da engelliydi. Levent iki yaşına kadar hiç oturmadığı için rahatsızlığını fark edemedik. Daha sonra oğlumun rahatsızlığını fark edince doktora götürdük. Doktorlar o zaman herhangi bir teşhis koyamıyordu. Daha sonra Levent'i İstanbul'a götürdük. Orada spastik çocuklar derneğinde tedavi gördü."

"7 yaşına kadar hiç yürümedi ve 7 yaşından sonra ayağa kalktı. Tam olarak 10 yaşında yürümeye başladı. O dönemler çok eziyet ve zahmet çekti. Bizlerde sadece onun üzüntüsünü yaşadık. Yoksa ona bakmakla ilgili bir yorulma ve zahmet olmadı. 7 yaşından sonra ben kendi imkanlarımla evde okuma yazmayı öğrettim."