İşe almamak için istedikleri "test" şoke etti! Sırf başvuranlar kadın diye...

Kadın istihdamının tüm dünyadaki önemi, sıklıkla duyduğumuz konu başlıkları arasında yer alıyor. Fakat uygulamada hala birçok sıkıntı mevcut. Son zamanlarda Çin’de ortaya çıkan bir gerçek, “yok artık” dedirtti. İş arayan kadınlardan istenilen test tüm ülkenin gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 18.07.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 12:55 PAYLAŞ ABONE OL

Çin yasaları, işverenlerin işe alım öncesi muayenelerin bir parçası olarak hamilelik testi yapmasını açıkça yasaklamış durumda. Fakat bazı şirketler, doğum izni ve yan hakların maliyetleri konusunda o kadar endişeli ki işe aldıkları kadınların hamile olmadığından emin olmayı tercih ediyorlar.

Bu ayın başlarında, Çin'in Jiangsu Eyaleti, Nantong'un Tongzhou bölgesindeki savcılar, kadın iş başvurularında yasadışı olarak hamilelik testi talep eden 16 şirkete dava açtıklarını duyurdu.