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İşe almamak için istedikleri "test" şoke etti! Sırf başvuranlar kadın diye...

Kadın istihdamının tüm dünyadaki önemi, sıklıkla duyduğumuz konu başlıkları arasında yer alıyor. Fakat uygulamada hala birçok sıkıntı mevcut. Son zamanlarda Çin’de ortaya çıkan bir gerçek, “yok artık” dedirtti. İş arayan kadınlardan istenilen test tüm ülkenin gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 18.07.2024 12:47 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 12:55
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İşe almamak için istedikleri test şoke etti! Sırf başvuranlar kadın diye...

Çin yasaları, işverenlerin işe alım öncesi muayenelerin bir parçası olarak hamilelik testi yapmasını açıkça yasaklamış durumda. Fakat bazı şirketler, doğum izni ve yan hakların maliyetleri konusunda o kadar endişeli ki işe aldıkları kadınların hamile olmadığından emin olmayı tercih ediyorlar.

Bu ayın başlarında, Çin'in Jiangsu Eyaleti, Nantong'un Tongzhou bölgesindeki savcılar, kadın iş başvurularında yasadışı olarak hamilelik testi talep eden 16 şirkete dava açtıklarını duyurdu.

Soruşturmaları, şirketlerin kadınların eşit istihdam fırsatlarına sahip olma hakkını ihlal ettiğini de ortaya çıkardı. Bu süreçte en az bir adayın, hamile olduğu anlaşıldığı için başvurusu reddedilmişti.

Savcılar, isimsiz bir ihbar aldıktan sonra soruşturmalarına başladılar ve sonunda, kadın iş arayanların yasadışı bir şekilde hamilelik testi yaptırmasını gerektiren en az 16 şirket adına 168 hamilelik testinin yapıldığı iki hastane ve bir fiziksel muayene merkezi buldular.

Çoğu durumda, kadınlara hamilelik testi hakkında yazılı bilgi verilmemiş olması ve yalnızca sözlü olarak talep edilmesi ispat mekanizmasını zorlayan konulardan biriydi.

Bir vakada, birkaç ay içinde bebek bekleyen bir kadın hamileliği nedeniyle işe alınmamıştı. Soruşturma sonrasında, suçlu şirket kadını işe almakla kalmadı, ona tazminat da teklif etti.

Savcılar, "Bu delillerden yola çıkarak, gebelik testlerinin bu şirketler tarafından zorunlu tutulduğu ve kadınların eşit çalışma fırsatlarına ilişkin haklarının ihlal edildiği sonucuna varabiliriz" açıklamasında bulundu.

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