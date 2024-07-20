Kalp krizi anını saniye saniye kaydetti! Milyonlar izledi: "Hayatımın en korkunç anıydı"

Alain Bruno, 2015 yılında yaşadığı sağlık sorununa dair şok edici görüntüleri YouTube'a yüklemişti. Son birkaç gündür bazı garipler hissediyordu ve bu anlardan birini de kayda almaya karar vermişti.
Banyoda kalp krizi geçirdi! Korkunç anları saniye saniye kaydetti… | Video
"KALP KRİZİ OLDUĞUNU FARK ETMEDEN SANİYE SANİYE KAYDETTİ"
Bruno, banyoda rahatlamaya çalışırken daha da rahatsız hissetmeye başladığında kaydı açtı. Ve farkına varmadan kameranın tam önünde kalp krizi geçirdi. Acıdan kıvrandığı anlar kısa sürede viral bir videoya dönüştü.
Bruno, bu anların hayatında yaşadığı 'en korkutucu şey' olduğunu söyledi. Videoyla ilgili; "Bugün yeni bir video için prova yaparken, bu semptomların kalp krizi olduğu ortaya çıktı. Acı çekiyordum ve panikledim. Öleceğimi düşündüm" açıklamasında bulundu.
"ARKADAŞI KURTARDI"
Bruno, "Neyse ki oda arkadaşım erken eve geldi ve hemen 112'yi aradı. Şu an iyiyim ama ailemde kalp hastalığı olduğu için hayatımın geri kalanında dikkatli olmam gerekiyor. Dikkatli olun!" diyerek kalp krizinin belirtilerin farkında olmanın önemine değindi.
"MİLYONLAR İZLENDİ"
Beş milyondan fazla izlenen videoda, Bruno'nun küvette rahatsız göründüğü anlar büyük ilgi çekti. Daha birkaç kelime bile edemeden yaşadığı acıyı gösteren videoda, kalp krizinin şiddeti net bir şekilde görülebiliyor.
İnsanlar, izledikleri içerikle ilgili yüzlerce yorum bıraktı. Çok korkunç bir görüntü izlediklerini söylemelerinin yanı sıra neden acil servisi aramak için vakit kaybedilmemesi gerektiğinin en önemli yansımalarından biri olduğunu söylüyor.