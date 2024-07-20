Kalp krizi anını saniye saniye kaydetti! Milyonlar izledi: "Hayatımın en korkunç anıydı"

Alain Bruno, 2015 yılında yaşadığı sağlık sorununa dair şok edici görüntüleri YouTube'a yüklemişti. Son birkaç gündür bazı garipler hissediyordu ve bu anlardan birini de kayda almaya karar vermişti.

Bruno, banyoda rahatlamaya çalışırken daha da rahatsız hissetmeye başladığında kaydı açtı. Ve farkına varmadan kameranın tam önünde kalp krizi geçirdi. Acıdan kıvrandığı anlar kısa sürede viral bir videoya dönüştü.

Bruno, bu anların hayatında yaşadığı 'en korkutucu şey' olduğunu söyledi. Videoyla ilgili; "Bugün yeni bir video için prova yaparken, bu semptomların kalp krizi olduğu ortaya çıktı. Acı çekiyordum ve panikledim. Öleceğimi düşündüm" açıklamasında bulundu.