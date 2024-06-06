23 yaşındaki Nicole Morey, İrlanda'nın County Limerick şehrinin Fedamore bölgesindeki bir mülkte dört köpekten ikisinin saldırısına uğradığında doğum gününü kutluyordu.
"ÇOK MUTLUYUZ" VİDEOSU GÜNDEM OLDU
Kendi köpeği tarafından öldürülen XL bully cinsi köpek sahibi kadın, hayatına mal olan saldırıdan sadece aylar önce kendisini köpekle mutlu bir şekilde dans ederken kayda almıştı.
TikTok'ta yayınlanan videoda, Morey'nin, arka planda müzik çalarken mutfağında evcil hayvanıyla birlikte dans edip gülüştüğü görülüyordu.
"YASAKLANMASINA DAİR HAREKETE KARŞI PAYLAŞMIŞTI"
"Oğlum" başlıklı video, Aralık ayında yayınlandı videoda Morey'nin devasa köpeğe "oğlum" dediği ve XL bully ırkının yasaklanmasını isteyen ve oldukça ses getiren harekete karşı savunduğu görülüyor. Bu saldırgan tavrı kabul etmediğini söyleyen Morey, bu savunmasına rağmen hayatını kaybetti.
Morey'nin büyükbabası O'Donnell'ın yaptığı açıklamaya göre; doğum günü kutlamasından eve döndüğünde, kapıyı açmış ve köpeği ona saldırmıştı.
"OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ"
Saldırı Salı günü saat 23.40 sıralarında Ballyneety'de meydana geldi. Gardaí (İrlanda polisi), 23 yaşındaki Morey'nin sağlık görevlileri tarafından tedavi edildiğini ancak olay yerinde öldüğünü söyledi.
Gardai sözcüsü, olay yerine gönderilen silahlı destek biriminden memurların çok sayıda saldırgan köpekle karşılaştığını söyledi. Bir köpeğin vurulduğunu, üç köpeğin ise kontrol altına alındığı belirtildi.
"KÖPEĞİN CİNSİ XL BULLY"
Bayan Morey'nin naaşı, otopsi yapılmak üzere Limerick Üniversite Hastanesi'ne götürüldü. İrlanda yayın kuruluşu RTÉ, köpeğin XL bully olduğunun anlaşıldığını söyledi.
Büyükbaba O'Donnel, yaptığı açıklamada her ne kadar torunlarının bu köpekleri çok sevse de, adeta çocukları olarak görseler bile onların içgüdülerine güven duyulamayacağını dile getirdi.
Kendi köpeğinin saldırısında böyle can verdi! "Çok mutluyuz" videosu hayatına mal oldu: İşte o görüntüler...