Kendi köpeğinin saldırısında böyle can verdi! "Çok mutluyuz" videosu hayatına mal oldu: İşte o görüntüler...

Gardai sözcüsü, olay yerine gönderilen silahlı destek biriminden memurların çok sayıda saldırgan köpekle karşılaştığını söyledi. Bir köpeğin vurulduğunu, üç köpeğin ise kontrol altına alındığı belirtildi.

"KÖPEĞİN CİNSİ XL BULLY"

Bayan Morey'nin naaşı, otopsi yapılmak üzere Limerick Üniversite Hastanesi'ne götürüldü. İrlanda yayın kuruluşu RTÉ, köpeğin XL bully olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Büyükbaba O'Donnel, yaptığı açıklamada her ne kadar torunlarının bu köpekleri çok sevse de, adeta çocukları olarak görseler bile onların içgüdülerine güven duyulamayacağını dile getirdi.

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