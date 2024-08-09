Köpek saldırısı hayatını böyle alt üst etti! Yüzündeki değişikliğe binlerce kişi inanamadı: "Artık burnumda kıl çıkıyor"

Eylül 2022'de, Trinity Rowles'ın hayatı babasının kurtarma köpeği ona saldırdığında değişti. Irish adında bir Pitbull-Bulldog karışımı olan köpek, uzun yıllardır aileyle yaşıyordu. Trinity, özellikle babası yokken, ona sık sık bakardı. Ancak bir gün, babasıyla bir yaşadığı bir tartışmanın ardından, evdeki gerginlik Irish'i tetiklemişti.
Trinity, saldırının İrish adlı köpek için tamamen karakter dışı olduğunu belirtti. Bu köepklerin, ırkların yüksek stresli durumlarda tahmin edilemez şekilde tepki verebildiğini açıkladı.
Babasıyla yaşadığı tartışmadan sonra, İrish adlı köpeğin aniden saldırdı ve köpeğin burnunu ısırdığını söyledi. Babası onu cenin pozisyonuna getirerek korumaya çalıştı ama köpek saldırmaya devam etti.
"HER ŞEY ANİDEN OLDU!"
Rowles, köpeğin kolunu yakaladığını ve sanki bir oyuncakmış gibi çekiştirme oyunu oynamaya başladığını, onu bahçede sürüklediğini hatırladı. Sonra, birdenbire, köpek durdu, uzaklaştı ve verandadaki basamakların yanına oturdu. Babası ve bazı komşular hemen yardıma geldi, polisi ve ambulansı aradı ve beklerken, köpeği içeri aldı.
SALDIRI SONSUZA DEK SÜRMÜŞ GİBİYDİ
Polis geldiğinde, Rowles sedyeye konduğunu hatırladı. Saldırı kısa sürmüş olsa da sonsuza dek sürmüş gibi hissettirdi. Saldırı sırasında gerçekliğin dışında hissetmişti.
Saldırıya uğradığını ve ısırıldığını biliyordu ama sadece belirsiz bir şekilde. Acıyı hissedebiliyordu ama ne kadar kötü yaralandığını tam olarak anlayamadı. Rowles yüzünde, kulaklarında ve kolunda önemli yaralara sahipti.
"DÖRT FARKLI AMELİYAT"
Trinity Rowles saldırıdan sonra dört gün hastanede kaldı ve ardından burnunu düzeltmek için operasyon yapılması gerekti. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen dört ameliyat geçirdi ve yüzünü düzeltmek için altı ameliyat daha geçirebilir. Ameliyatlardan biri alnından ve saç derisinden alınan bir deri nakli içeriyordu ve bu yeni burnunda saç çıkmasına neden oldu.
"ÖZGÜVENİM SARSILDI"
Tüm bu deneyim Trinity'yi PTSD (travma sonrası stres bozukluğu) ile baş başa bıraktı ve bu da sık sık o ana dönüş yaşamasına, uyku sorunları yaşamasına ve terapi ve ilaç ihtiyacı duymasına neden oldu. Saldırı Trinity'nin özgüvenini sarstı ve yeni görünümünü kabul etmesini zorlaştırdı.
21 yaşındaki genç kadın, iyileşme yolculuğunu TikTok'ta paylaşıyor ve süreciyle ilgili güncellemeler yayınlıyor, buna burnunda beklenmedik kıl büyümesi de dahil.