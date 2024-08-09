Köpek saldırısı hayatını böyle alt üst etti! Yüzündeki değişikliğe binlerce kişi inanamadı: "Artık burnumda kıl çıkıyor"

Saldırıya uğradığını ve ısırıldığını biliyordu ama sadece belirsiz bir şekilde. Acıyı hissedebiliyordu ama ne kadar kötü yaralandığını tam olarak anlayamadı. Rowles yüzünde, kulaklarında ve kolunda önemli yaralara sahipti.

Polis geldiğinde, Rowles sedyeye konduğunu hatırladı. Saldırı kısa sürmüş olsa da sonsuza dek sürmüş gibi hissettirdi. Saldırı sırasında gerçekliğin dışında hissetmişti.

Trinity Rowles saldırıdan sonra dört gün hastanede kaldı ve ardından burnunu düzeltmek için operasyon yapılması gerekti. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen dört ameliyat geçirdi ve yüzünü düzeltmek için altı ameliyat daha geçirebilir. Ameliyatlardan biri alnından ve saç derisinden alınan bir deri nakli içeriyordu ve bu yeni burnunda saç çıkmasına neden oldu.

"ÖZGÜVENİM SARSILDI"

Tüm bu deneyim Trinity'yi PTSD (travma sonrası stres bozukluğu) ile baş başa bıraktı ve bu da sık sık o ana dönüş yaşamasına, uyku sorunları yaşamasına ve terapi ve ilaç ihtiyacı duymasına neden oldu. Saldırı Trinity'nin özgüvenini sarstı ve yeni görünümünü kabul etmesini zorlaştırdı.

21 yaşındaki genç kadın, iyileşme yolculuğunu TikTok'ta paylaşıyor ve süreciyle ilgili güncellemeler yayınlıyor, buna burnunda beklenmedik kıl büyümesi de dahil.