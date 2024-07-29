Olimpiyattaki yüzücüler neden her dalıştan sonra duş alır? Sebebi herkesi şaşırtacak...

Bizler de tıpkı sporcular gibi havuza girdikten sonra duş alırız. Ancak bizim aldığımız duşta genellikle ilk düşüncemiz hijyen oluyor. Mikrop ya da herhangi bir hastalık kapmamak için havuz sonrası hemen duşun altına giriyoruz. Ancak olimpiyat yüzücülerinin havuz sonrası duş almalarının bizden çok daha farklı nedenleri bulunuyor.

Sporcunun hızlı bir şekilde duş alması, kaslarının gevşek kalmasını sağlar bu durum ise kaslarda şekilde ya da zorlanma olasılığını azaltır.

Bu nedenle kas kramplarının ve oluşabilecek diğer ağrıların önüne geçmek için hemen duş almaları önerilir.

DALIŞ YAPTIKTAN SONRA BİR SONRAKİ DALIŞA KADAR BEKLEMEK ZORUNDALAR

ABD dalış antrenörü Jacob Brehmer, 2020 Tokyo Olimpiyatları esnasında yapmış olduğu açıklamada, genellikle bir yüzücününün dalış yaptıktan sonra, bir sonraki dalışını yapmak için bir süre beklemek zorunda kaldığını ifade etti.

Antrenöre göre, havuz kenarındaki hava sıcaklığı biraz soğuk olabilir, bu yüzden de duş almak kasların sıcak kalmasına yardımcı olur.

Ayrıca Brehmer, dalışın hassas bir spor olduğunu ve yüzücünün üşüyüp gerilmesi durumunda performansının da olumsuz etkilenebileceğini anlattı