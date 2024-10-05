Savunma sanatlarının başarılı öğrencisi: "Karate Cat"

Şentürk, kediye "Karate Cat" ismini verdiklerini belirterek, "Çocuklar Karate Cat ile mutlular. Antrenmanlarımız onun sayesinde neşeli geçiyor. Çocuklarımıza çok alıştı, onlar da kediye." dedi. Karate kursuna katılan çocuklar da hayvanları çok sevdiklerini ifade ederek, kedinin antrenmanlara katılmasından çok mutlu olduklarını kaydetti.