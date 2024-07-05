Sosyal medyayı karıştıran o görüntü! Eliyle beslemek istediği ayının saldırısına böyle uğradı...

Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin dikkatini çeken Nemrut Kalderası, son günlerdeki ayı saldırılarıyla gündeme gelmeye başladı. Kalderayı ziyaret eden vatandaşların yiyecek verdiği ve elleriyle beslemeye çalıştığı boz ayılar, son günlerde sıkça görülmeye başlandı.

Ziyaretçiler, fotoğraf çekmek için tehlikeyi göze alarak yanına kadar sokulduğu ayıların zaman zaman saldırılarına maruz kalıyor. Daha öncesinde ziyaretçilere, araçlara ve son olarak da geçtiğimiz günlerde bir motosiklete saldıran ayıların son kurbanı bir sosyal medya fenomeni oldu.

Tanıtım amaçlı videolar çekmek için Nemrut Kalderasını ziyaret eden sosyal medya fenomeni Servet Doğan, sık sık sosyal medyadan sevimli hallerini gördüğü ayıları canlı olarak görünce kendi eliyle beslemek istedi.

Araç içerisinden ayıya ekmek veren Doğan, ikinci ekmeği uzatmak istediği sırada ayının saldırısına uğradı. Ayının saldırmak için manevra yaptığını gören Doğan, hızlı bir hareketle saldırıdan kıl payı kurtuldu.

Yaşadığı olayı anlatan Doğan, kendisine ait sosyal medya hesabından Nemrut Kalderası ile ilgili tanıtım amaçlı videolar paylaşmak için arkadaşlarıyla birlikte 2 bin 250 rakım yükseklikteki kalderayı ziyaret ettiğini anlattı.