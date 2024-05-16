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Sosyal medyayı sallayan görüntü: Kobra yılanını öpücüklere boğdu! Görenler gözlerine inanamadı

Hayvan sevgisi kedi, köpek, kuş ve hatta çiftlik hayvanlarıyla kurulan bağlar ile kendini gösterebiliyor. Kalpleri ısıtan videolar, birbirinden ilginç hikayeleri de sıklıkla görmüş, duymuşsunuzdur. Peki bir yılanla olan bağ ne kadar güçlü olabilir sizce? Bir yılana gösterdiği sevgiyle sosyal medyanın gündemine oturan genç bir kadın bildiğiniz tüm ezberleri bozacak. İşte saniye saniye o görüntüler...

Giriş Tarihi: 16.05.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 17:12
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Sosyal medyayı sallayan görüntü: Kobra yılanını öpücüklere boğdu! Görenler gözlerine inanamadı

Instagram üzerinde tüm dünyada viral olan bir video, hiç beklenmedik bir sevgi biçimini bizlere gösterdi. 'Aulia Khairunisa' adlı kullanıcı, hayvanlara olan sevgisini gösterirken, bir yılanı "öpücüklere boğduğu" anı kayıt altına aldı.

Bir reels olarak yayınladığı bu video ise; sosyal medyanın adeta gündemine oturdu. 1 milyondan fazla görüntüleme alan video, aynı zamanda 18 binden fazla da beğeniyle oldukça ilgi gördü.

"Hala romantik değil misin?" notuyla paylaştığı video, insanların şiddetli tepkilerinin hedefi haline geldi. Binlerce yorumun yağdığı videoya ilginç tepkiler verildi.

"Bu gerçek mi?" diyenlerin yanı sıra "eski sevgilim ve ben" diyen yorumlar da oldukça dikkat çekti. "Bu yılanın dişleri sökülmüş" diyenler, genç kadının bu kadar yakınlaşabilmesinin ardındaki sebebin bu olduğunu iddia etti.

Videoyu izlemek için tıklayın...

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