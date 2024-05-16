Sosyal medyayı sallayan görüntü: Kobra yılanını öpücüklere boğdu! Görenler gözlerine inanamadı

Instagram üzerinde tüm dünyada viral olan bir video, hiç beklenmedik bir sevgi biçimini bizlere gösterdi. 'Aulia Khairunisa' adlı kullanıcı, hayvanlara olan sevgisini gösterirken, bir yılanı "öpücüklere boğduğu" anı kayıt altına aldı.
Bir reels olarak yayınladığı bu video ise; sosyal medyanın adeta gündemine oturdu. 1 milyondan fazla görüntüleme alan video, aynı zamanda 18 binden fazla da beğeniyle oldukça ilgi gördü.
"Hala romantik değil misin?" notuyla paylaştığı video, insanların şiddetli tepkilerinin hedefi haline geldi. Binlerce yorumun yağdığı videoya ilginç tepkiler verildi.
"Bu gerçek mi?" diyenlerin yanı sıra "eski sevgilim ve ben" diyen yorumlar da oldukça dikkat çekti. "Bu yılanın dişleri sökülmüş" diyenler, genç kadının bu kadar yakınlaşabilmesinin ardındaki sebebin bu olduğunu iddia etti.
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