Sosyal medyayı sallayan görüntü: Kobra yılanını öpücüklere boğdu! Görenler gözlerine inanamadı

"Bu gerçek mi?" diyenlerin yanı sıra "eski sevgilim ve ben" diyen yorumlar da oldukça dikkat çekti. "Bu yılanın dişleri sökülmüş" diyenler, genç kadının bu kadar yakınlaşabilmesinin ardındaki sebebin bu olduğunu iddia etti.

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