Taylor Swift konserine gitti ertesi gün hiçbir şey hatırlamıyordu! Bilim insanları açıkladı: "Herkesin başına gelebilir"

Psikologlar bunun, artan duyguların ve hareketli atmosferin anıları oluşturmayı zorlaştırmasından kaynaklanan, bilinen bir sendrom olduğunu söylüyor.
Daha önce konserlere gidenler, uzmanların 'konser sonrası amnezi' olarak adlandırdığı tuhaf semptomu yaşadıklarını bildirmişlerdi.
Ve şimdi sosyal medya, Swift'in Londra konserlerine katılan ve bundan etkilenen hayranların videolarıyla dolu.
Konsere katılan bir içerik üreticisi, konser sonrası deneyimini sosyal medyada paylaştı.
Şu anda 33,7 bin beğeni alan gönderisinde şunları söyledi: 'Konser sonrası hafıza kaybı yaşıyorum çünkü hiç hatırlamıyorum Oradaydım ve bunun hayatımın en önemli dönemi olduğunu biliyorum ama neden hatırlamıyorum?'
Dr. Shah, "Duygular, görsel olarak hatırlamalarına engel olsa da ne hissettiklerini hatırlayabilirler" dedi.
Düğün günü veya bu durumda sevilen birinin konseri gibi büyük olaylara genellikle o kadar çok beklenti eklenir ki, duygularınız kontrolü ele alır.
Konser sonrası amnezi, travmatik bir olaydan sonra insanların yaşadığı hafıza kaybına benzemektedir.