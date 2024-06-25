  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Haberler Laykla Haberleri Neler Oluyor? Haberleri Taylor Swift konserine gitti ertesi gün hiçbir şey hatırlamıyordu! Bilim insanları açıkladı: "Herkesin başına gelebilir"

Taylor Swift konserine gitti ertesi gün hiçbir şey hatırlamıyordu! Bilim insanları açıkladı: "Herkesin başına gelebilir"

Yakın zamanda İngiltere’de turneye çıkan Taylor Swift’in geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Bazı hayranlar, konsere gittikten sonra tuhaf bir olayla karşılaştıklarını bildirdi: hafıza kaybı. Dört saatlik adrenalin, heyecan ve 40'tan fazla şarkının ardından eve dönenler hiçbir şey hatırlamadıklarını fark etiler.

Giriş Tarihi: 25.06.2024 15:20
ABONE OL
Taylor Swift konserine gitti ertesi gün hiçbir şey hatırlamıyordu! Bilim insanları açıkladı: Herkesin başına gelebilir

Psikologlar bunun, artan duyguların ve hareketli atmosferin anıları oluşturmayı zorlaştırmasından kaynaklanan, bilinen bir sendrom olduğunu söylüyor.

Daha önce konserlere gidenler, uzmanların 'konser sonrası amnezi' olarak adlandırdığı tuhaf semptomu yaşadıklarını bildirmişlerdi.

Ve şimdi sosyal medya, Swift'in Londra konserlerine katılan ve bundan etkilenen hayranların videolarıyla dolu.

Konsere katılan bir içerik üreticisi, konser sonrası deneyimini sosyal medyada paylaştı.

Şu anda 33,7 bin beğeni alan gönderisinde şunları söyledi: 'Konser sonrası hafıza kaybı yaşıyorum çünkü hiç hatırlamıyorum Oradaydım ve bunun hayatımın en önemli dönemi olduğunu biliyorum ama neden hatırlamıyorum?'

Dr. Shah, "Duygular, görsel olarak hatırlamalarına engel olsa da ne hissettiklerini hatırlayabilirler" dedi.

Düğün günü veya bu durumda sevilen birinin konseri gibi büyük olaylara genellikle o kadar çok beklenti eklenir ki, duygularınız kontrolü ele alır.

Konser sonrası amnezi, travmatik bir olaydan sonra insanların yaşadığı hafıza kaybına benzemektedir.

Dr. Punit Shah, şunları söyledi: "İnsanlar travma yaşadığında, bazen bu hafıza bloke oluyor veya düzgün şekilde şekillenmiyor."

"Eğer unutulmaz olması gereken bir olay yaşıyorsanız, bazen insanların duygusal tepkileri o anıyı güçlendirebilir ya da zayıflatabilir."

SON DAKİKA SON DAKİKA