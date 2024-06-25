Taylor Swift konserine gitti ertesi gün hiçbir şey hatırlamıyordu! Bilim insanları açıkladı: "Herkesin başına gelebilir"

Psikologlar bunun, artan duyguların ve hareketli atmosferin anıları oluşturmayı zorlaştırmasından kaynaklanan, bilinen bir sendrom olduğunu söylüyor.

Konsere katılan bir içerik üreticisi, konser sonrası deneyimini sosyal medyada paylaştı.

Şu anda 33,7 bin beğeni alan gönderisinde şunları söyledi: 'Konser sonrası hafıza kaybı yaşıyorum çünkü hiç hatırlamıyorum Oradaydım ve bunun hayatımın en önemli dönemi olduğunu biliyorum ama neden hatırlamıyorum?'