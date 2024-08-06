Uçuş görevlisi uyardı: Uçakta asla ayakkabılarınızı çıkarmayın! Meğer öyle bir tehlikesi varmış ki…

Uçak seyahatiniz uzun sürüyorsa ayakkabılarınızı çıkarıp rahat bir seyahat yapmak isteyebilirsiniz, ancak bir kabin görevlisi sosyal medyada yayınlamış olduğu bir paylaşımda bunun çok da iyi bir fikir olmadığını anlattı. Ayakkabıları çıkarıp çorapların yere temas etmesi mikroplarla da temas etmeniz anlamına geldiğini ifade eden Destanie, önemli uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 06.08.2024 10:40 PAYLAŞ ABONE OL

Ayakkabılarımızın sıkı ve sert olması bir süre sonra rahatsız edici olabilir. Özellikle de uzun yolculuklarda sabit pozisyonda kalmak işleri daha da zora sokar. Bunun için ayakkabıları çıkarıp seyahat etmeyi düşünebilirsiniz, ancak uçuş esnasında ayakkabıları çıkarıp çoraplarınızla seyahat etmeniz asla önerilmiyor. İşte nedeni…

UÇAKTA AYAKKABILARINIZI ÇIKARMAYIN Uzun bir uçuş esnasında yaklaşık 8-10 belki de daha uzun saatlerde ayakkabılar ile oturmak rahatsız edici olabilir. Ancak bir uçuş görevlisi yayınlamış olduğu bir paylaşımda uçakta çoraplarınızla durmamanız gerektiğini paylaştı. Kabin görevlisi olan Destanie, uçak zeminlerinin pek hijyenik olmadığını ifade ederek, ısrarla ayakkabılarını çıkarmak isteyenler için kalın çorap giyebileceklerini söyledi.