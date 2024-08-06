Uçuş görevlisi uyardı: Uçakta asla ayakkabılarınızı çıkarmayın! Meğer öyle bir tehlikesi varmış ki…

Ayakkabılarımızın sıkı ve sert olması bir süre sonra rahatsız edici olabilir. Özellikle de uzun yolculuklarda sabit pozisyonda kalmak işleri daha da zora sokar. Bunun için ayakkabıları çıkarıp seyahat etmeyi düşünebilirsiniz, ancak uçuş esnasında ayakkabıları çıkarıp çoraplarınızla seyahat etmeniz asla önerilmiyor. İşte nedeni…
UÇAKTA AYAKKABILARINIZI ÇIKARMAYIN
Uzun bir uçuş esnasında yaklaşık 8-10 belki de daha uzun saatlerde ayakkabılar ile oturmak rahatsız edici olabilir.
Ancak bir uçuş görevlisi yayınlamış olduğu bir paylaşımda uçakta çoraplarınızla durmamanız gerektiğini paylaştı.
Kabin görevlisi olan Destanie, uçak zeminlerinin pek hijyenik olmadığını ifade ederek, ısrarla ayakkabılarını çıkarmak isteyenler için kalın çorap giyebileceklerini söyledi.
MİKROPLARLA YAKIN TEMAS KURMAYIN
Uçak zeminlerinin pek de hijyenik olmadığını anlatan kabin görevlisi zeminin yalnızca yüzeysel olarak temizlendiğini anlattı.
Uçak zeminlerinde derinlemesine bir temizlik yapılmadığında çorapla dolaşmak mikroplara daha yakın temas kurmanıza neden olabilir.
TUVALET KALINTILARI OLABİLİR
Uçaklarda temizlik yapılsa da detaylı bir işlem olmadığını anlatan kabin görevlisi, zeminlerde muhtemelen idrar kalıntılarının da olabileceğini anlattı.
Destanie, uçak tuvaletine girdiğinde idrar kalıntıları gördüğünü, bunun türbülans esnasında zorluk yaşayan bir yolcu olabileceğini ifade etti.
Bu gibi sebeplerden dolayı ayakkabılarınızı uçakta çıkarıp zemin ile temas etmemenizi önerdi.
Bunun yerine daha rahat bir ayakkabı veya terlik tercih edebilirsiniz.