Uzmanından ’dijital oruç’ uyarısı: 20-20-20 kuralıyla ramazanda göz sağlığınızı koruyun!

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Başak Bostancı ile ramazanda artış gösterebilen kuru göz hastalığı hakkında konuştuk. Ramazan ayında değişen beslenme ve uyku alışkanlıkları ile artan ekran süreleri gözyaşı kalitesi ve miktarını değiştirerek, göz kuruluğuna neden olabiliyor, bu kapsamda da göz sağlığı tehlikeye girebiliyor.

İFTAR İLE SAHUR ARASI DENGELİ SU İÇİN

Doç. Dr. Bostancı, ramazan ayında göz sağlığındaki hassasiyetin arttığını belirterek, "Uzun süreli susuzluk ve artan dijital mesai nedeniyle gözlerimiz daha fazla özen bekliyor. Kontrollü ekran kullanımı ve iftar ile sahur arasındaki dengeli sıvı alımı bu dönemdeki gözyaşı kalitemizi korumanın en önemli anahtarıdır" dedi.