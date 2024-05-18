Yaptığı egzersiz yüzünden hayatından oldu! İnanılmaz detay böyle ortaya çıktı: "Yanlışlıkla kendini asmış"

Çeneden asılarak yapılan bir egzersiz türünün tüm Çin'de yaygınlaşması, beklenmeyen bir ölüme sahne oldu. Çeneden asılarak "sallanılan" bir egzersiz türünün sinirler üzerindeki baskıyı azaltarak boyun ve omurga ağrılarına iyi geldiği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde bu egzersizi yaparken bir adam, hayatını kaybetti. Olayın ardından tüm ülkede bu egzersizle ilgili büyük bir tartışma ortaya çıktı.

Bu tartışmalı egzersiz türü, Çin'in birçok bölgesinde ilgi görüyor. Temel olarak, yalnızca deri bir çene kayışıyla desteklenen havada asılı kalınması gerekiyor ve kişinin vücudunu sallaması isteniyor.