Bardaklardaki çay lekelerini söküp atıyor! 2 malzeme ile doğal çözüm…

Çay ve kahve gibi sıcak içecekler kupaların iç kısımlarına kalıntı bırakabilirler. Belirli bir süre su içerisinde bekletseniz ya da ovalasanız bile bu lekelerin temizlenmesi oldukça zor ve can sıkıcıdır. Ancak, bu lekelerin de çözümü bulunur.