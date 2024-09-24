Bardaklardaki çay lekelerini söküp atıyor! 2 malzeme ile doğal çözüm…

Çay ve kahve gibi sıcak içecekler kupaların iç kısımlarına kalıntı bırakabilirler. Belirli bir süre su içerisinde bekletseniz ya da ovalasanız bile bu lekelerin temizlenmesi oldukça zor ve can sıkıcıdır. Ancak, bu lekelerin de çözümü bulunur.
Temizlik uzmanının önerisi ile yazımızın devamında bizlerin derlemiş olduğu alternatif öneriler sayesinde artık çay ve kahve içerken kalıntıların nasıl temizleneceğini düşünmenize gerek kalmayacak.
10 DAKİKADA İNATÇI LEKELERE VEDA EDİN
Bu yöntem sayesinde hem inatçı lekelerden pratik bir şekilde kurtulacaksınız hem de bardaklarınız ilk günkü haline dönecek.
Malzemeler:
Sıcak su
Beyaz sirke
Yumuşak bir bez
Kupanın yarısına sıcak suyu ve kalan kısmına da beyaz sirkeyi ekleyip 10 dakika boyunca bekletin. Bekleme süresi dolduğunda ise içerisinde karışımı döküp yumuşak bir bez ile kupanın içini ovalayın.
Ovalama işlemini esnasında lekelerin kupadan uzaklaşarak beze yapıştığını gözlemleyeceksiniz. Sonrasında ise bardağınızı yıkayıp durulayın.
KUPA TEMİZLİĞİ İÇİN ALTERNATİF ÖNERİLER
Kupanın içerisindeki inatçı kalıntıları temizlemek için yalnızca beyaz sirke kullanmanıza gerek yoktur. İşte detaylar…
KARBONAT
Bir çay kaşığı karbonat ile bir miktar suyu karıştırarak macun kıvamına getirin.
Süngerin yumuşak tarafı ile lekeli olan bölgeye karışımı nazik bir şekilde uygulayın. Sonrasında ise ılık su ile durulayın.
Aynı işlemi bir diş fırçası yardımıyla da yapabilirsiniz.