Beyazlayan saçları eski haline kavuşturan yöntem! Denemediğinize pişman olacaksınız! Haftada 2-3 kez...

Melanin pigmentinin azalmasıyla ortaya çıkan beyaz saçlar, pek çok kişinin başlıca bakım endişelerinden biri haline gelmiştir. Ancak, patates kabuklarını artık çöpe atmamanızı önerdiğim bu doğal kür, saçlarınızın doğal rengine geri dönmesine yardımcı olabilir. İşte tarifi:

Gerekli Malzemeler:

4 adet patates kabuğu

2 sallama poşet siyah çay

2 litre su

Hazırlanışı:

Bir tencereye 2 litre su dökün.

Ardından, 4 adet patates kabuğunu ve 2 sallama poşet siyah çayı ekleyin.

Malzemeleri orta ateşte yaklaşık 25 dakika kaynatın.

Ocağı kapatın ve karışımın soğumasını bekleyin.

Soğuduktan sonra, sıvıyı bir cam kavanoza süzün.

Kullanım Şekli: