  • Facebook
  • Instagram
  • X
  • TikTok
Haberler Laykla Haberleri Pratik Bilgiler Haberleri Buzdolabında sakın bu bölüme koymayın! Sütü bakteri yuvasına dönüştürüyor…

Buzdolabında sakın bu bölüme koymayın! Sütü bakteri yuvasına dönüştürüyor…

Buzdolabı, besinlerimizin taze kalmasını sağlayan ve mutfakta işimizi kolaylaştırmasıyla son yüzyılın en iyi icatlarından biri. Ancak besinlerin tazeliği bizlerin bu besinleri buzdolabına nasıl yerleştirdiği ile yakından ilişkilidir. Eğer besinleriniz kısa sürede bozuluyorsa yerleştirme şeklinizi gözden geçirmenizi öneririz. Konu ile ilgili Jennifer Shaw buzdolabına besinleri doğru yerleştirmenin püf noktalarını anlattı.

Giriş Tarihi: 25.07.2024 09:39
ABONE OL
Buzdolabında sakın bu bölüme koymayın! Sütü bakteri yuvasına dönüştürüyor…

Buzdolabını düzenli bir şekilde yerleştirmek hem aradığınızı daha hızlı bulmanıza hem de bazı besinlerin bozulmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Doğru bir şekilde yerleştirdiğinizde buzdolabı çok daha verimli çalışır ve besinlerin ömrü daha da uzar.

ÜST ÜSTE KOYMAYIN

Shaw'ın ifadelerine göre, buzdolabında uymanız gereken en önemli kural buzdolabını fazla doldurmaktan kaçınmak olacaktır.

Buzdolabına koyduklarınızı üst üste olacak bir şekilde yerleştirmek havanın eşyalarınız arasında dolaşmasını zorlaştırarak soğuk havanın ihtiyaç duyduğu yerlere ulaşmasını engel olacaktır. Bu durum ise yiyeceklerinizin daha hızlı bir şekilde bozulmasına neden olur.

NEREYE KOYDUĞUNUZ ÖNEMLİ

Shaw, birçok kişinin özellikle sütü ya da bebeğinin biberonunu buzdolabının kapağına koyduğunu ifade etti.

Ancak buzdolabının bu kısmının geri kalan alanlara göre daha sıcak olduğunu söyleyerek burada bulunan sütün hızlı bir şekilde bozulabileceğini anlattı.

Shaw vermiş olduğu önerilerde sütün bozulmasını önlemek için buzdolabının ana bölümünde sağlamak daha doğru olacağını söyledi.

BUZDOLABINDA BESİNLER NEREYE YERLEŞTİRİLMELİDİR?

Buzdolabı bölmelerinin ısısı birbirlerinden farklıdır. Bu durum da farklı yiyeceklerin farklı sıcaklıklarda daha iyi saklanmasına yardımcıdır.

Örneğin et ve balık çok daha soğuk yerde bekletilmelidir. Bu yüzden dondurucuya daha yakın bir yere koyabilirsiniz.

Meyve ve sebzeleri ise dondurucudan uzak bir yere koymalısınız. Isı düştükçe meyve ve sebzelerin lezzetlerini ve tazeliğini korumak zorlaşabilir. Bu yüzden buzdolabında ısının görece daha yüksek olduğu "sebzelik - meyvelik" bölümüne yerleştirmek daha doğru bir seçenektir.

SON DAKİKA SON DAKİKA