Buzdolabında sakın bu bölüme koymayın! Sütü bakteri yuvasına dönüştürüyor…

Buzdolabını düzenli bir şekilde yerleştirmek hem aradığınızı daha hızlı bulmanıza hem de bazı besinlerin bozulmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Doğru bir şekilde yerleştirdiğinizde buzdolabı çok daha verimli çalışır ve besinlerin ömrü daha da uzar.

Buzdolabına koyduklarınızı üst üste olacak bir şekilde yerleştirmek havanın eşyalarınız arasında dolaşmasını zorlaştırarak soğuk havanın ihtiyaç duyduğu yerlere ulaşmasını engel olacaktır. Bu durum ise yiyeceklerinizin daha hızlı bir şekilde bozulmasına neden olur.

Shaw'ın ifadelerine göre, buzdolabında uymanız gereken en önemli kural buzdolabını fazla doldurmaktan kaçınmak olacaktır.

NEREYE KOYDUĞUNUZ ÖNEMLİ

Shaw, birçok kişinin özellikle sütü ya da bebeğinin biberonunu buzdolabının kapağına koyduğunu ifade etti.

Ancak buzdolabının bu kısmının geri kalan alanlara göre daha sıcak olduğunu söyleyerek burada bulunan sütün hızlı bir şekilde bozulabileceğini anlattı.

Shaw vermiş olduğu önerilerde sütün bozulmasını önlemek için buzdolabının ana bölümünde sağlamak daha doğru olacağını söyledi.