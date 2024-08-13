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Cam ve aynalarda oluşan parmak izlerine son! Yalnızca bir fıs anında etki ediyor…

Her evde mutlaka cam ya da aynalarda parmak izleri oluşabiliyor. Özellikle evinizde bebek ya da çocuk varsa bu izler kaçınılmaz bir hal alabilir. Sürekli sürekli bu izleri temizlemek yorucu olsa da bu sorunun önüne geçmenin oldukça pratik bir yöntem var. Hiçbir kimyasal kullanmadan yalnızca evinizde bulunan doğal kimyasallar ile bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:30
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CAM VE AYNALARDA OLUŞAN PARMAK İZLERİNE SON! YALNIZCA BİR FIS ANINDA ETKİ EDİYOR…

Parmak izlerinin yoğun olduğu bölgelere düzenli temizlik yapmak bu izleri önler ancak bu karışım sayesinde düzenli cam ve ayna temizliği yapmasanız bile parmak izi görünümü ortadan kalkacak.


PARMAK İZLERİNİ ÖNLEYEBİLEN KARIŞIM

Malzemeler:

  • Bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı
  • İki yemek kaşığı bulaşık parlatıcı
  • Üç yemek kaşığı beyaz sirke
  • Bir su bardağı sıcak su

Bütün ürünleri boş ve temiz bir sprey şişesi içerisine alın ve çalkalayın.

Oluşturmuş olduğunuz bu karışımı, parmak ve cam lekesi tutabilen yerlere sıkın ve mikrofiber bir bez ile silin.

PARMAK İZLERİ NASIL TEMİZLENİR?

LİMON SUYU

Çok az limon suyunu parmak izlerinin üzerine sürün ve nazik bir şekilde silin.

Ardından temiz bir su ile bölgeyi durulayın ve kuru bir bez ile kurutun.

BEYAZ SİRKE

Doğal temizlik malzemesi dendiğinde akla ilk gelen malzemelerden biri olan sirke, parmak izlerini temizlemede de oldukça etkilidir.

Beyaz sirkenin üzerine biraz su ekleyerek seyreltin.

Oluşturduğunuz bu karışımı parmak izlerinin olduğu bölgeye uygulayın ve biz bez yardımıyla nazik bir şekilde temizleyin.

Ardından bölgeyi temiz su ile durulayın ve kuru bir bez ile kurulayın.

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