Fincanlarda oluşan sararmaları dakikalar içinde yok ediyor! 2 malzeme ile ilk günkü haline dönecek…

Bu görüntüyü gördükten sonra fincanları sıcak su ile çalkalayın ve güzel bir şekilde yıkayın.

Bekleme süresinden sonra, çözeltinin söndüğünü ve kupa içerisinde yüzen kahverengi lekeler olduğunu fark edeceksiniz.

Oluşturulan bu çözeltinin lekeleri parçalaması için yaklaşık beş dakika bekleyin.

Temizleyeceğiniz fincanlara yetecek kadar su ısıtın ve ısınan suyu fincanların içerisine dökün.

BEYAZ SİRKE

Beyaz sirke, asidik yapısından dolayı temizlik için son derece güçlü bir malzemedir.

Lekeli olan fincanlarınızı temizlemek için su ısıtıcısında ısıtılan suyu fincanın yarısına gelecek kadar koyun.

Fincanın geri kalan kısmına ise beyaz sirke ilave edin.

Oluşturulan bu karışımın bir süre lekelere işlemesini bekleyin.

Çok kirli olan fincanlar için bu işlem biraz daha uzun sürebilir.

Yeterince bekledikten sonra sirkeli suyu lavabonun içerisine dökün ve fincanı sünger ile ovalayıp temiz suyla durulayın.