Fincanlarda oluşan sararmaları dakikalar içinde yok ediyor! 2 malzeme ile ilk günkü haline dönecek…

Evinize gelen misafirleri ağırladığınız zaman onlara çay ikram etmek istediğinizde lekeli bir fincan vermek istemezsiniz. Aynı şekilde sizlerde içi kararmış ve pis bir görüntüsü olan fincanda çay ya da kahve tüketmek istemezsiniz. Bu durum karşısında üzülmeyin, çünkü fincanınıza zarar vermeden bu lekelerden hızlı bir şekilde kurtulmanızı sağlayacak oldukça pratik doğal yöntemler bulunur.
KARBONAT VE LİMON SUYU
Karbonat asidik taneleri parçalar, limon suyu ise özellikle çay lekelerindeki bileşikleri çözmeye yardımcı olan sitrik asit içerir.
Bu güçlü ikili sayesinde fincanlarınızı fırçalamaya gerek duymadan dakikalar içerisinde pırıl pırıl yapacaksınız.
Aynı zamanda limon suyunun, kupayı dezenfekte edecek ve lekeleri çıkaracak doğal antibakteriyel özelliği de bulunur.
Malzemeler:
İlk olarak fincanın içerisine biraz karbonat ve limon suyu dökün.
Bu aşamada bir köpürme gözlemleyebilirsiniz. Fazla köpürmesini önlemek için karbonatı az miktarda kullanmanız önerilir.
Temizleyeceğiniz fincanlara yetecek kadar su ısıtın ve ısınan suyu fincanların içerisine dökün.
Oluşturulan bu çözeltinin lekeleri parçalaması için yaklaşık beş dakika bekleyin.
Bekleme süresinden sonra, çözeltinin söndüğünü ve kupa içerisinde yüzen kahverengi lekeler olduğunu fark edeceksiniz.
Bu görüntüyü gördükten sonra fincanları sıcak su ile çalkalayın ve güzel bir şekilde yıkayın.
BEYAZ SİRKE
Beyaz sirke, asidik yapısından dolayı temizlik için son derece güçlü bir malzemedir.
Lekeli olan fincanlarınızı temizlemek için su ısıtıcısında ısıtılan suyu fincanın yarısına gelecek kadar koyun.
Fincanın geri kalan kısmına ise beyaz sirke ilave edin.
Oluşturulan bu karışımın bir süre lekelere işlemesini bekleyin.
Çok kirli olan fincanlar için bu işlem biraz daha uzun sürebilir.
Yeterince bekledikten sonra sirkeli suyu lavabonun içerisine dökün ve fincanı sünger ile ovalayıp temiz suyla durulayın.