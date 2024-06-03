Haşlanmış yumurtanın tek seferde soyulmasını sağlıyor! Bir malzeme ile saniyeler içerisinde...

Bir şef ise mükemmel kayısı kıvamında yumurta hazırlamanın ve saniyeler içerisinde soyulmasını sağlayacak yöntemi paylaştı.
Bir zamanlar bir restoran mutfağında her gün "yüzden fazla" yumuşak haşlanmış yumurta hazırladığını söyleyen şef AliHooke, mutfak sırrının ayrıntılarını açıklamaya karar verdi. Sihirli malzeme mi? Buz banyosu.
Şu talimatı veriyor: "Bir tencere kaynar su ile başlayacaksınız. Onu soğuk suya koymuyorsunuz çünkü soğuk suya koyduğunuzda daha az kontrole sahip oluyorsunuz. Kaynayan su aynı sıcaklıkta olduğundan, zamanlama açısından her yerde aynıdır."
"Şimdi yumurtalarınızı yavaşça içine koyacaksınız. Çatlamalarını istemezsiniz ama çatlarlarsa endişelenmeyin, yine de yiyebilirsiniz ama yumurtanın büyük bir kısmı dışarı sızabilir."
"Zamanlayıcıyı tam olarak yedi dakikaya ayarlayın ve o pişerken buz banyonuzu hazırlayın. Buz banyosu çok önemli bir adımdır, bunu atlamamalısınız."
"Zamanlayıcı çaldığında, suya koyarken her yumurtayı bir kaşıkla kıracaksınız. Bu, suyun yumurta ile kabuk arasına girmesini sağlayarak soyulması çok kolay hale getiriyor."
Tekniği göstererek şunu ekliyor: "Onları soymaya başlamadan önce yalnızca bir veya iki dakika beklemeniz gerekiyor. Ve mükemmel şekilde soyulacaklar. Sizin için biraz fazla yumuşaksa kaynatma süresini 7,5 dakikaya çıkarabilirsiniz."
Yumurta kaynatma ipucu viral hale geldi ve 38.000'den fazla beğeni ve 660.000'den fazla izlenme sayısına ulaştı.
Bir izleyici şu yorumu yaptı: "Teşekkür ederim! Sonunda beni tatmin edecek şekilde yumuşak haşlanmış yumurta yaptım. Çok güzel." Bir diğeri ise "Kabuk soyma ipucu için teşekkürler!" dedi.