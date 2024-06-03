Haşlanmış yumurtanın tek seferde soyulmasını sağlıyor! Bir malzeme ile saniyeler içerisinde...

Yumurta kahvaltıların ve kilo vermek isteyenlerin vazgeçilmezi. Özellikle haşlanmış şekilde tüketildiğinde tok tutma özelliği nedeniyle diyetlerde de sıklıkla öneriliyor. Ancak yumurtayı haşladıktan sonra soymak tam bir baş belası olabilir.

Giriş Tarihi: 03.06.2024 16:40 PAYLAŞ ABONE OL

Bir şef ise mükemmel kayısı kıvamında yumurta hazırlamanın ve saniyeler içerisinde soyulmasını sağlayacak yöntemi paylaştı.

Bir zamanlar bir restoran mutfağında her gün "yüzden fazla" yumuşak haşlanmış yumurta hazırladığını söyleyen şef AliHooke, mutfak sırrının ayrıntılarını açıklamaya karar verdi. Sihirli malzeme mi? Buz banyosu. Şu talimatı veriyor: "Bir tencere kaynar su ile başlayacaksınız. Onu soğuk suya koymuyorsunuz çünkü soğuk suya koyduğunuzda daha az kontrole sahip oluyorsunuz. Kaynayan su aynı sıcaklıkta olduğundan, zamanlama açısından her yerde aynıdır."