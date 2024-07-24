Jilet gibi ütü yapmanın sırrı! Dağ gibi çamaşırlar tek seferde bitecek: “Sadece bir fıs…”

Her kıyafetin, modeli ve kumaşı farklı olmasından dolayı nasıl ütüleyeceğimiz konusunda kafanız karıştırıyor ve çamaşırları yıkadıktan sonra asma işleminde meydana gelebilen izlerde sizi üzüyor olabilir. Ancak bunların hepsinin bir çözümü var. Bu yöntemleri uyguladığınızda çamaşırlarınızda iz kalmayacak ve ütü yapmayı sevmeyenler ütü ile barışacak.