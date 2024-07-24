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Jilet gibi ütü yapmanın sırrı! Dağ gibi çamaşırlar tek seferde bitecek: “Sadece bir fıs…”

Biriken kıyafetler bazen küçük bir dağ gibi görünüp gözünüzü korkutabilir. Özellikle bazılarımız için ütü yapmak, oldukça zor bir ev işi olarak görülebilir. Ancak doğru ütüleme yöntemlerini bildiğinizde bu ev işi hiç de zor değildir. Peki ütü yapmanızı kolaylaştıracak püf noktalar nelerdir? İşte dağ gibi biriken ütüleri kısa sürede ortadan kaldırabilecek pratik yöntemler…

Giriş Tarihi: 24.07.2024 09:47
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Jilet gibi ütü yapmanın sırrı! Dağ gibi çamaşırlar tek seferde bitecek: Sadece bir fıs…

Her kıyafetin, modeli ve kumaşı farklı olmasından dolayı nasıl ütüleyeceğimiz konusunda kafanız karıştırıyor ve çamaşırları yıkadıktan sonra asma işleminde meydana gelebilen izlerde sizi üzüyor olabilir. Ancak bunların hepsinin bir çözümü var. Bu yöntemleri uyguladığınızda çamaşırlarınızda iz kalmayacak ve ütü yapmayı sevmeyenler ütü ile barışacak.

ÜTÜYÜ KOLAY BİR YAPMANIN PÜF NOKTALARI

YUMUŞATICI KULLANIMI

Çamaşırlarınızı yıkarken yumuşatıcı kullanırsanız, yıkanırken çamaşırların fazla kırışmasının önüne geçmiş olursunuz.

ÜTÜ ÖNCESİ ÇAMAŞIR ASARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKEN NOKTALAR

Eğer kurutma makineniz yoksa çamaşırlarınızı asmadan önce ilk olarak gerdirme yöntemi uygulayıp, çırpanız önerilir.

Demir çamaşırlıklar maalesef kıyafetlerimiz üzerinde iz bırakabiliyor. Bu izin önüne geçmek için, ilk olarak askılığınıza kuru havlular asıp ardından ıslak çamaşırlarınızı üzerine asmanız tavsiye edilir.

OVAL HAREKETLERDEN KAÇININ

Ütü yaparken oval hareketler yaparak ütülememelisiniz. Dairesel yapmış olduğunuz hareketler kumaşın esnemesine neden olabilir.

Uzunlamasına, ileri geri şeklinde ütülemeniz hem kumaşın bozulmaması hem de kırışıklıkların daha iyi açılması için etkili olacaktır.

YANINIZDA SPREY BULUNDURUN

Ütü yaparken yanınızda, bir sprey şişesi içerisinde su bulundurabilirsiniz. Ütü yaparken yanlış bir işlem yaptığınızda kırışan bölgeye bir miktar su sıkıp üzerinden ütü ile geçtiğinizde kırışıkları giderebilirsiniz.


ÜTÜYÜ BASTIRMAYIN

Kırışıklıkları gidermek için önemli olan nokta ütüyü kıyafetin üzerine bastırmak değil, ısı ve buhardır.

Yüksek buharda ütü kullanmak jilet gibi kıyafetler için oldukça etkilidir.


BASKILI TİŞÖRTLER İÇİN NEMLİ BEZ

Baskılı tişörtlerin baskı kısmını ütülerken zarar görmemesi adına ilk olarak tersinden ütülemeniz gerekir.

Ardından tersine çevirdiğiniz tişörtün arasına nemli bir bez koyunuz.

Buharı vermeden öncesinde ütünün ısındığına emin olmanız gerekir.

GÖMLEK ÜTÜLEMENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

İLK OLARAK YAKA İLE BAŞLAYIN

Gömlekleri ütülerken ilk olarak yaka kısmı ile ütülemeniz tavsiye edilir.

Diğer türlü ütülemelerde kırışıklıkların meydana çıkması olağan bir durum olacaktır.

Yakadan sonrasında ise sırt ve omuz geçin ardından kalan diğer kısımları ütüleyin.

Gömleğin ütüsü bittikten sonra kırışmaması için mutlaka askıya asmanız gerekir.

Ayrıca askıdaki kıyafetlerin çok olduğu bir dolaba kıyafetleri koyarsanız ütülü gömleğin ütüsü bozabilirsiniz.

Gömleğiniz saten gibi hassas bir kumaşa sahipse mutlaka düşük ayarda ütü yapmanız tavsiye edilir.

Dantelli bir kumaşa sahipse eğer, üzerine nemli bir bez koyup dantelin iç kısmından dışarı doğru ütülemelisiniz.

PANTOLON ÜTÜLEMENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

KOT PANTOLON

Kot pantolonun sert yapılı olmasından dolayı yüksek ısıda ütülemeniz önerilir.

KUMAŞ PANTOLON

Kumaş pantolon ütülerken cep izi çıkmaması adına ilk olarak cepleri dışarı çıkarınız.

Sonrasında ise kumaş pantolonun dikiş izlerini belirleyip, izleri birbirlerine paralel olacak (iki bacak üst üste gelmeli) şekilde yerleştirin.

Daha sonrasında ilk olarak alttaki bacağın iç kısmını, sonrasında ise üst bacağın dış kısmını ütüleyin.

Kumaş pantolonun çizgisini belirginleştirmek için buharı yoğun kullanmalısınız.

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