Lavaboyu saniyeler içinde eski parlaklığına kavuşturuyor! 2 malzemeli doğal yöntem…

Lavabolarda su birikintileri zamanla kireçlenmeye ve hoş olmayan lekelere dönebilir. Oluşan bu lekelerin çıkması oldukça zor olabiliyor ancak temizlik uzmanı Lynsey, bunun için oldukça pratik ve doğal bir yöntem sundu. Oldukça doğal bu seçenek sirke gibi bilinen yöntemlerden çok daha etkilidir.

Giriş Tarihi: 05.08.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 10:38 PAYLAŞ ABONE OL

Temizlik uzmanı Lynsey, sert su ve kireç lekeleri ile mücadele etmenin sirkeden çok daha etkili bir yöntemi olduğunu açıkladı. Bu yöntemi uygulayın ve birkaç dakika bekleyin. Sonrasında ilk günkü gibi pırıl pırıl lavabolarınız olacak.

KARBONAT VE LİMON SUYU Karbonat ve limon suyu ile evinizde yapacağınız basit bir karışım inatçı su lekeleri ve kirleri temizlemenizde size yardım edecek. Yarım limonun suyu ve bir miktar karbonatı karıştırıp bir macun kıvamı elde edin. Oluşturduğunuz bu karışımı parlatmak istediğiniz bölgeye sürüp ovalayın. (Bu aşamada eldiven kullanmanız önerilir.)