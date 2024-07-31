Makyaj fırçalarınızı mikroplardan arındırıp tertemiz yapıyor! İlk günkü haline dönecekler…

Temizleme süresini uzatmak daha fazla kir birikip bakterilerin üremesine neden olabileceği gibi akneden çok daha ciddi sorunlara yol açabilir.

Makyaj fırçaları ve süngerleri her 7 ila 10 gün arasında temizlenmesi önerilir. Kirli fırçalar makyaj yapma performansında size istediğiniz sonucu vermez ve akne gibi cilt problemlerine neden olabilir.

MAKYAJ FIRÇALARI NASIL TEMİZLENİR?

Zeytinyağı özellikle sağlık için çok faydalıdır. Sağlıklı tekli doymamış yağlarla dolu olması haricinde kalp sağlığını da destekler.

Aynı zamanda antibakteriyel özelliği de bulunur.

Zeytinyağı, ciltteki ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltabilir, yaşlanma belirtilerini engelleyebilir ve cildin genç ve canlı görünmesini sağlayabilir. Bu faydalarından dolayı zeytinyağı, kirli makyaj fırçalarını temizlemek için oldukça idealdir.

Bu işlem için ihtiyacınız olan malzemeler, zeytinyağı ve antibakteriyel bir sabun.

Bir tabağın içerisine iki yemek kaşığı antibakteriyel sabun ve bir yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin.

Bu ölçüyü fırçlarınızın sayısına göre değiştirebilirsiniz.

Fırça uçlarını bu tabağın içerisine batırın. Sertleşmiş olan kirlerin hemen fırçadan çıkıp karışımın üzerinde yüzdüğünü göreceksiniz.

Bu işlemi fırçalarınız iyice temizlenene kadar devam edin. Ardından ılık su ile fırçalarınızı durulayın. 7 ile 10 günde bir olacak şekilde tekrarlayın.